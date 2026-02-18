Махачев подтвердил, что хочет биться в Белом доме

«

"Не думаю, что кард (на это шоу) уже готов. Примерная дата моего поединка - если не в Белом доме, то рядом с этим турниром. На сегодняшний день бой (в Белом доме) - это наиболее вероятный вариант", - сказал Махачев журналистам.