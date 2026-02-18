Махачев подтвердил, что хочет биться в Белом доме

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Иван Орехов. Российский боец смешанных единоборств (ММА), обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что он рассчитывает подраться на июньском турнире лиги в Белом доме.
В мае 2025 года Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе. В ноябре уроженец Дагестана победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Махачев стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC.
Ранее СМИ сообщали, что на турнире, запланированном на 14 июня в честь 250-й годовщины принятия Декларации независимости США, россиянин сразится с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.
«
"Не думаю, что кард (на это шоу) уже готов. Примерная дата моего поединка - если не в Белом доме, то рядом с этим турниром. На сегодняшний день бой (в Белом доме) - это наиболее вероятный вариант", - сказал Махачев журналистам.
Из потенциальных соперников Махачев назвал американца нигерийского происхождения Камару Усмана, Мачадо Гэрри и непобежденного эквадорца Майкла Моралеса.
