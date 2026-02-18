Махачев не будет драться с Топурией на турнире UFC в Белом доме

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Иван Орехов. Российский боец смешанных единоборств (ММА), обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что он не будет биться с чемпионом UFC в легком весе испанцем Илией Топурией на июньском турнире лиги в Белом доме.
В мае 2025 года Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе. В ноябре уроженец Дагестана победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Махачев стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC.
«
"У меня уже есть потенциальные соперники, три-четыре человека в моем дивизионе, которые заслужили бой за пояс. У него (Топурии) есть временный чемпион (Джастин Гэтжи), так что в 2026 году маловероятно, что этот поединок состоится", - сказал Махачев журналистам.
Также Махачев заявил, что если противостояние с Топурией и состоится, то пройдет в его весовой категории.