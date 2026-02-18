Рейтинг@Mail.ru
Махачев стал послом самбо в мире
Единоборства
 
16:48 18.02.2026
Махачев стал послом самбо в мире
Обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев официально стал послом самбо в мире, в... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
спорт, ислам махачев, василий шестаков, джек делла маддалена, ufc, fias
Единоборства, Спорт, Ислам Махачев, Василий Шестаков, Джек Делла Маддалена, UFC, FIAS
Ислам Махачев
© UFC Eurasia
Ислам Махачев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев официально стал послом самбо в мире, в четверг спортсмен в Москве подписал соглашение с Международной федерацией самбо (FIAS).
Подписи под договором поставили президент FIAS Василий Шестаков и Махачев. Глава организации вручил борцу плакетку FIAS, а также куртку с символикой организации.
"Сегодня произошло радостное событие для всех любителей спорта и в первую очередь для всех любителей самбо. Наш уважаемый боец Ислам Махачев, чемпион мира по боевому самбо, чемпион UFC в нескольких весовых категориях, дал согласие стать послом самбо в мире. Думаю, что Ислам будет достойным послом нашей Международной федерации самбо. Федор Емельяненко уже является послом самбо в мире, они являются друзьями. Федор сказал, что он очень рад тому, что Ислам Махачев также будет представлять самбо в мире", - сказал Шестаков на церемонии.
16 ноября 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Уроженец Дагестана стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC – ранее он владел поясом чемпиона в легком весе.
Послом FIAS в мире также является известный российский мастер смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко.
Единоборства
 
