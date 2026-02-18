Махачев стал послом самбо в мире

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев официально стал послом самбо в мире, в четверг спортсмен в Москве подписал соглашение с Международной федерацией самбо (FIAS).