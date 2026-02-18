Кросби получил травму в четвертьфинале Олимпиады

Встреча проходит в среду в Милане, после двух периодов счет равный - 2:2. На 26-й минуте Кросби попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут канадский нападающий ушел в раздевалку.