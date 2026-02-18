Рейтинг@Mail.ru
Кросби получил травму в четвертьфинале Олимпиады - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Хоккей
 
21:05 18.02.2026
Кросби получил травму в четвертьфинале Олимпиады
Кросби получил травму в четвертьфинале Олимпиады
Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби получил повреждение во втором периоде четвертьфинального матча олимпийского турнира с командой Чехии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
сидни кросби, зимние олимпийские игры 2026, канада
Хоккей, Сидни Кросби, Зимние Олимпийские игры 2026, Канада
Кросби получил травму в четвертьфинале Олимпиады

Кросби получил травму в матча 1/4 финала Олимпиады против сборной Чехии

© REUTERS / David W CernyХоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби получил повреждение во втором периоде четвертьфинального матча олимпийского турнира с командой Чехии.
Встреча проходит в среду в Милане, после двух периодов счет равный - 2:2. На 26-й минуте Кросби попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут канадский нападающий ушел в раздевалку.
Olympic Games Final Stage
18 февраля 2026 • начало в 18:40
Закончен в OT
Канада
4 : 3
Чехия
03:05 • Macklin Celebrini
(Коннор Макдэвид)
32:16 • Натан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Macklin Celebrini)
56:33 • Ник Сузуки
(Девон Тоус, Сет Джарвис)
61:22 • Митчелл Марнер
(Macklin Celebrini, Томас Харли)
08:34 • Лукаш Седлак
(Роман Червенка, Радко Гудас)
14:49 • Давид Пастрняк
(Филип Хронек, Роман Червенка)
52:18 • Ондржей Палат
(Мартин Некаш, Томаш Гертл)
Кросби 38 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). В трех матчах группового этапа текущего турнира Кросби забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
Хоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Монстра из НХЛ выгнали с Олимпиады! Звезды КХЛ поборются за медали
ХоккейСидни КросбиЗимние Олимпийские игры 2026Канада
 
