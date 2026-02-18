Кросби получил травму в четвертьфинале Олимпиады

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби получил повреждение во втором периоде четвертьфинального матча олимпийского турнира с командой Чехии.
Встреча проходит в среду в Милане, после двух периодов счет равный - 2:2. На 26-й минуте Кросби попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут канадский нападающий ушел в раздевалку.
Olympic Games Final Stage
18 февраля 2026 • начало в 18:40
Закончен в OT
03:05 • Macklin Celebrini
32:16 • Натан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Macklin Celebrini)
56:33 • Ник Сузуки
61:22 • Митчелл Марнер
(Macklin Celebrini, Томас Харли)
08:34 • Лукаш Седлак
(Роман Червенка, Радко Гудас)
14:49 • Давид Пастрняк
(Филип Хронек, Роман Червенка)
52:18 • Ондржей Палат
Кросби 38 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). В трех матчах группового этапа текущего турнира Кросби забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.