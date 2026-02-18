Большунов бы заставил Клебо поплыть! Почему рекорды норвежца — пшик

Десять золотых олимпийских медалей — абсолютный рекорд зимних Игр в исполнении Йоханнеса Клебо. РИА Новости Спорт рассказывает, может ли он считаться королем лыж, учитывая гонения на российских спортсменов, которые на самом деле не слабее норвежца.

Безумие началось восемь лет назад

Эта Олимпиада уже третья в карьере норвежца, дебютировавшего на Играх в Пхенчхане восемь лет назад. В Южной Корее он завоевал первые три золота — в личном и командном спринтах и эстафете. Но многие и не вспомнят, кто противостоял молодому норвежцу. Скорее, кто не противостоял. Решением МОК к соревнованиям не допустили лучшего лыжника того времени Сергея Устюгова.

После триумфа на чемпионате мира в Лахти, где он взял пять медалей, Устюгову прочили грандиозный олимпийский успех. Но в итоге в Пхенчхан он не поехал из-за нашумевшего доклада Макларена. Уличить Устюгова в нарушении антидопингового законодательства не смогли, но все же оставили сборную России без лидера. Просто не выдав ему приглашение на Олимпиаду.

Устюгов тогда мог не просто соперничать с Клебо, но и лишить его даже не одной, а всех трех медалей высшей пробы. Возможно, именно Сергея не хватило в эстафетной четверке. Или же в командном спринте в паре к Александру Большунову. Не в обиду Денису Спицову, сделавшему все, что от него зависело. А в личном спринте Устюгов уже показал, как обыгрывать Клебо, в том числе на чемпионате мира.

"Конечно, нам было бы тяжелее, если бы Сергей был здесь, — признавался сам Йоханнес. — Но это уже сослагательное наклонение. И тяжело говорить о том, что было бы". Тренер сборной России Маркус Крамер и вовсе назвал происходившее "безумием".

В Пекине Клебо "поплыл"

К Олимпийским играм в Пекине настоящим лидером российской команды стал уже Большунов. Российский лыжник не имел равных в дистанционных гонках, норвежец выжигал спринты. Пожалуй, Олимпиаду 2022 года можно назвать единственной "честной" в карьере Клебо. Но те Игры показали, что под давлением серьезной конкуренции он может поплыть.

Поражение от россиян в эстафете не прошло для него бесследно. Он бежал на заключительном этапе, но не только не смог навязать борьбу Устюгову, но и проиграл ему 22 секунды чистого времени. Завершилась Олимпиада-2022 позорным сходом с и так сокращенного до 28,4 километра марафона, где золото уверенно осталось за Большуновым.

К сожалению, тот февраль стал для Сан Саныча последним на международной арене. Россиян отстранили от всех зарубежных стартов, и началась эпоха Клебо. Без конкуренции, без по-настоящему серьезных соперников. Но спортивный мир всеми силами старался не замечать настоящей цены норвежских побед. Как будто России в лыжных гонках и вовсе никогда не существовало.

Большунов какое-то время надеялся, что все же получит допуск к Олимпиаде в Италии. Не просто держал свой уровень, но и монополизировал мужские лыжные гонки на внутрироссийской арене. Чего стоит хотя бы его сумасшедшая серия из 21 победы подряд в сезоне 2023/24.

Большунов уже не тот?

Норвежцы пристально следили за происходящим в России. Чем ближе были очередные Игры, тем жестче и абсурднее становилась их риторика. Доходило до того, что бывший лыжник Петтер Соленг Скинстад предположил, что все успехи Большунова — заранее согласованы и спланированы. Возвращения Александра по-настоящему боялись.

В FIS понимали, что могут подписать себе приговор, допустив Большунова до Олимпиады. После абсолютного доминирования Клебо на домашнем чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году все ждали тотального золота на Олимпиаде. Возвращать ему серьезных конкурентов верхушка мировых лыжных гонок побоялась.

Многие почему-то считают, что Большунов уже не тот, что раньше. Да, если исходить из текущих результатов — возможно. Но если смотреть на ситуацию объективно, то несложно понять: причина в отсутствии мотивации. Знай Большунов, что поедет в Италию, его форма и конкурентоспособность были бы на порядок выше.

« "Зря лишили возможности соревноваться двум великим спортсменам — Большунову с Клебо, которые могли бы показать отличное шоу, — отметил член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. — Сейчас мы видим только одно шоу — это Йоханнес Клебо, который будет выигрывать".

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт еще до старта Игр признал: "Большунова очень не хватает в международных лыжных гонках. Мужские олимпийские соревнования по лыжным гонкам без него будут почти неинтересными".