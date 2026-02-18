Рейтинг@Mail.ru
Йоханнес Клебо: рекорд на Олимпиаде, биография и карьера лыжника
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:33 18.02.2026 (обновлено: 18:17 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/klebo-2075233342.html
Большунов бы заставил Клебо поплыть! Почему рекорды норвежца — пшик
Йоханнес Клебо: рекорд на Олимпиаде, биография и карьера лыжника
Большунов бы заставил Клебо поплыть! Почему рекорды норвежца — пшик
Десять золотых олимпийских медалей — абсолютный рекорд зимних Игр в исполнении Йоханнеса Клебо. РИА Новости Спорт рассказывает, может ли он считаться королем... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T15:33:00+03:00
2026-02-18T18:17:00+03:00
лыжные гонки
спорт
сергей устюгов
александр большунов
международный олимпийский комитет (мок)
федерация лыжных гонок россии (флгр)
йоханнес хёсфлот клебо
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994665868_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_aca2d460d377d9b590b09b4e4d46450f.jpg
https://ria.ru/20260115/bolshunov-2068113592.html
https://ria.ru/20251021/lyzhi-2049699713.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994665868_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_f30134b46507b3b8c77ea59bb3169d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей устюгов, александр большунов, международный олимпийский комитет (мок), федерация лыжных гонок россии (флгр), йоханнес хёсфлот клебо, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Лыжные гонки, Спорт, Сергей Устюгов, Александр Большунов, Международный олимпийский комитет (МОК), Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Йоханнес Хёсфлот Клебо, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Большунов бы заставил Клебо поплыть! Почему рекорды норвежца — пшик

Норвежец Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом в лыжных гонках

© Фото : Getty Images / Federico Modica / NordicFocus, РИА НовостиАлександр Большунов и Йоханнес Клебо
Александр Большунов и Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Getty Images / Federico Modica / NordicFocus, РИА Новости
Читать в
MaxДзен
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Десять золотых олимпийских медалей — абсолютный рекорд зимних Игр в исполнении Йоханнеса Клебо. РИА Новости Спорт рассказывает, может ли он считаться королем лыж, учитывая гонения на российских спортсменов, которые на самом деле не слабее норвежца.

Безумие началось восемь лет назад

Эта Олимпиада уже третья в карьере норвежца, дебютировавшего на Играх в Пхенчхане восемь лет назад. В Южной Корее он завоевал первые три золота — в личном и командном спринтах и эстафете. Но многие и не вспомнят, кто противостоял молодому норвежцу. Скорее, кто не противостоял. Решением МОК к соревнованиям не допустили лучшего лыжника того времени Сергея Устюгова.
После триумфа на чемпионате мира в Лахти, где он взял пять медалей, Устюгову прочили грандиозный олимпийский успех. Но в итоге в Пхенчхан он не поехал из-за нашумевшего доклада Макларена. Уличить Устюгова в нарушении антидопингового законодательства не смогли, но все же оставили сборную России без лидера. Просто не выдав ему приглашение на Олимпиаду.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЙоханнес Хёсфлот Клебо и Сергей Устюгов
Йоханнес Хёсфлот Клебо и Сергей Устюгов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Йоханнес Хёсфлот Клебо и Сергей Устюгов
Устюгов тогда мог не просто соперничать с Клебо, но и лишить его даже не одной, а всех трех медалей высшей пробы. Возможно, именно Сергея не хватило в эстафетной четверке. Или же в командном спринте в паре к Александру Большунову. Не в обиду Денису Спицову, сделавшему все, что от него зависело. А в личном спринте Устюгов уже показал, как обыгрывать Клебо, в том числе на чемпионате мира.
"Конечно, нам было бы тяжелее, если бы Сергей был здесь, — признавался сам Йоханнес. — Но это уже сослагательное наклонение. И тяжело говорить о том, что было бы". Тренер сборной России Маркус Крамер и вовсе назвал происходившее "безумием".

В Пекине Клебо "поплыл"

К Олимпийским играм в Пекине настоящим лидером российской команды стал уже Большунов. Российский лыжник не имел равных в дистанционных гонках, норвежец выжигал спринты. Пожалуй, Олимпиаду 2022 года можно назвать единственной "честной" в карьере Клебо. Но те Игры показали, что под давлением серьезной конкуренции он может поплыть.
Поражение от россиян в эстафете не прошло для него бесследно. Он бежал на заключительном этапе, но не только не смог навязать борьбу Устюгову, но и проиграл ему 22 секунды чистого времени. Завершилась Олимпиада-2022 позорным сходом с и так сокращенного до 28,4 километра марафона, где золото уверенно осталось за Большуновым.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Александр Большунов
 Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов
К сожалению, тот февраль стал для Сан Саныча последним на международной арене. Россиян отстранили от всех зарубежных стартов, и началась эпоха Клебо. Без конкуренции, без по-настоящему серьезных соперников. Но спортивный мир всеми силами старался не замечать настоящей цены норвежских побед. Как будто России в лыжных гонках и вовсе никогда не существовало.
Большунов какое-то время надеялся, что все же получит допуск к Олимпиаде в Италии. Не просто держал свой уровень, но и монополизировал мужские лыжные гонки на внутрироссийской арене. Чего стоит хотя бы его сумасшедшая серия из 21 победы подряд в сезоне 2023/24.

Большунов уже не тот?

Норвежцы пристально следили за происходящим в России. Чем ближе были очередные Игры, тем жестче и абсурднее становилась их риторика. Доходило до того, что бывший лыжник Петтер Соленг Скинстад предположил, что все успехи Большунова — заранее согласованы и спланированы. Возвращения Александра по-настоящему боялись.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Командный спринт - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Большунов: мы соревнуемся в России, а должны быть на мировых стартах
15 января, 16:53
В FIS понимали, что могут подписать себе приговор, допустив Большунова до Олимпиады. После абсолютного доминирования Клебо на домашнем чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году все ждали тотального золота на Олимпиаде. Возвращать ему серьезных конкурентов верхушка мировых лыжных гонок побоялась.
Многие почему-то считают, что Большунов уже не тот, что раньше. Да, если исходить из текущих результатов — возможно. Но если смотреть на ситуацию объективно, то несложно понять: причина в отсутствии мотивации. Знай Большунов, что поедет в Италию, его форма и конкурентоспособность были бы на порядок выше.
«

"Зря лишили возможности соревноваться двум великим спортсменам — Большунову с Клебо, которые могли бы показать отличное шоу, — отметил член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. — Сейчас мы видим только одно шоу — это Йоханнес Клебо, который будет выигрывать".

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Устюгов, Александр Большунов и Йоханнес Хёсфлот Клебо (слева направо)
Сергей Устюгов, Александр Большунов и Йоханнес Хёсфлот Клебо (слева направо) - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Устюгов, Александр Большунов и Йоханнес Хёсфлот Клебо (слева направо)
Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт еще до старта Игр признал: "Большунова очень не хватает в международных лыжных гонках. Мужские олимпийские соревнования по лыжным гонкам без него будут почти неинтересными".
Так и получилось. На Олимпиаде-2026 Клебо продолжает штамповать одну победу за другой. Иностранные специалисты, как будто оправдываясь, вторят друг другу, что сейчас Большунову было бы не по силам тягаться с теперь уже десятикратным олимпийским чемпионом. Да, Йоханнес — великолепный лыжник. Но можно ли назвать его таким уж великим? Ведь осадочек от подобного искусственно созданного "величия", судя по всему, остается даже у самих норвежцев.
Спартакиада сильнейших. Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км. Мужчины - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Большунова подталкивают к окончанию карьеры. FIS снова банит Россию!
21 октября 2025, 20:30
 
Лыжные гонкиСпортСергей УстюговАлександр БольшуновМеждународный олимпийский комитет (МОК)Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)Йоханнес Хёсфлот КлебоМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала