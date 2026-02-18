https://ria.ru/20260218/klebo-2075214347.html
Лыжник Клебо завоевал десять золотых медалей на ОИ
Лыжник Клебо завоевал десять золотых медалей на ОИ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Лыжник Клебо завоевал десять золотых медалей на ОИ
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт стали победителями командного спринта свободным стилем на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T14:43:00+03:00
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
федерико пеллегрино
майкл фелпс
италия
Лыжник Клебо первым завоевал десять золотых медалей на зимних Олимпийских играх