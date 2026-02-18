Рейтинг@Mail.ru
Лыжник Клебо завоевал десять золотых медалей на ОИ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Лыжник Клебо завоевал десять золотых медалей на ОИ
Лыжник Клебо завоевал десять золотых медалей на ОИ
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт стали победителями командного спринта свободным стилем на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Лыжник Клебо завоевал десять золотых медалей на ОИ

Лыжник Клебо первым завоевал десять золотых медалей на зимних Олимпийских играх

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт стали победителями командного спринта свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.
Спортсмены показали результат 18 минут 28,9 секунды. Серебро завоевали американцы Бен Огден и Гас Шумахер (отставание - 1,4 секунды), бронзу - итальянцы Элия Барп и Федерико Пеллегрино (+3,3).
Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом, что является рекордом на зимних Играх. Самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр является американский пловец Майкл Фелпс, который завоевал 23 золотые медали. Также это пятая победа Клебо на текущей Олимпиаде. Бывший биатлонист Хедегарт стал двукратным победителем Игр.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Норвежские лыжницы "недохимичили" на Олимпиаде, заявил Васильев
11 февраля, 19:28
 
