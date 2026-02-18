Рейтинг@Mail.ru
Хоккей на Олимпиаде-2026: таблица и расписание матчей плей-офф
Хоккей
Хоккей
 
21:45 18.02.2026 (обновлено: 23:55 18.02.2026)
Канада чудом избежала позора! Хваленых звезд едва не вынесли с Олимпиады
Хоккей на Олимпиаде-2026: таблица и расписание матчей плей-офф
Канада чудом избежала позора! Хваленых звезд едва не вынесли с Олимпиады
Сборная Канады с большим трудом обыграла команду Чехии, но все-таки пробилась полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Мировых звезд с Игр едва не... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T21:45:00+03:00
2026-02-18T23:55:00+03:00
хоккей
зимние олимпийские игры 2026
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
авангард
ска (санкт-петербург)
нэтан маккиннон
коннор макдэвид
https://ria.ru/20260218/khokkey-2075251299.html
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Авангард, СКА (Санкт-Петербург), Нэтан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Мартин Нечас, Канада, Чехия, Давид Пастрняк, Сидни Кросби, Роман Червенка, Лукаш Седлак, Митч Марнер, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Канада чудом избежала позора! Хваленых звезд едва не вынесли с Олимпиады

Сборная Канады в овертайме обыграла чехов и вышла в полуфинал на Олимпиаде-2026

© REUTERS / AMBER SEARLS Хоккеист сборной Канады Митч Марнер празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Митч Марнер празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / AMBER SEARLS
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Сборная Канады с большим трудом обыграла команду Чехии, но все-таки пробилась полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Мировых звезд с Игр едва не вышвырнул легенда "Авангарда" и СКА.

Путь к плей-офф

Старт раунда плей-офф мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх — 2026 ознаменовался громким провалом Германии, которая в своей сильнейшей за, пожалуй, всю историю страны сборке с Леоном Драйзайтлем и другими звездами Национальной хоккейной лиги абсолютно без шансов и без намека на борьбу проиграла команде Словакии (1:5) с игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Мартином Гернатом, Адамом Ружичкой и Адамом Лишкой в составе. Словаки прошли в полуфинал олимпийского хоккейного первенства в третий раз в своей истории и второй — подряд. В Пекине-2022 они вместе со своей молодой звездой Юраем Слафковски добрались до бронзы, а в Милане, похоже, желают замахнуться на большее.
Хоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Монстра из НХЛ выгнали с Олимпиады! Звезды КХЛ поборются за медали
Вчера, 16:45
Во втором матче игрового дня четвертьфинальной стадии встретились команды Канады и Чехии. Соперники уже играли друг с другом на Олимпиаде в Италии: в первом туре группового раунда канадцы уверенно победили с крупным счетом 5:0, а 19-летний Маклин Селебрини дебютировал на Играх с заброшенной шайбой.
«
"Мы дали им выиграть первый матч, потому что знали, что не сможем победить их дважды подряд. Мы должны сыграть умно. Мы выложимся на полную. Возможно, это самый важный матч в нашей жизни. Мы воодушевлены и готовы воспользоваться шансом", — недвусмысленно накануне сегодняшнего матча заявил чешский форвард Мартин Нечас, который по совместительству является одноклубником канадца Нэтана Маккиннона по "Колорадо Эвеланш".
© REUTERS / Mike SegarХоккеисты сборной Чехии Ондржей Палат и Мартин Нечас на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Чехии Ондржей Палат и Мартин Нечас на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Хоккеисты сборной Чехии Ондржей Палат и Мартин Нечас на Олимпиаде-2026
Для чехов путь к четвертьфиналу получился откровенно проблемным и непростым. После разгрома от команды "Кленовых листьев" подопечные Радима Рулика едва не оконфузились в игре с худшей сборной олимпийского хоккейного турнира французами, но все же добыли победу (6:3), а затем уступили швейцарцам в овертайме (3:4) и заняли итоговое третье в турнирной таблице группы A. В квалификационном раунде чешская сборная закусилась с датчанами и во многом благодаря успешной игре голкипера Лукаша Достала, совершившего ряд эффектных и важных спасений, одержали победу (3:2) и выгрызли путевку в плей-офф.
Канадцы же ожидаемо никаких трудностей не испытали. В Италию сборная Канады прибыла с мощнейшим составом. Причем как игровым при наличии в атаке живой канадской легенды Сидни Кросби, Коннором Макдэвидом, Нэтаном Маккинноном, Брэдом Маршандом, Кейлом Макаром, юным Маклином Селебрини и многими другими, так и тренерским во главе с Джоном Купером и его опытными помощниками Брюсом Кэссиди и Питером Дебуром. Если вопросы в отношении канадцев и возникли, то только в отношении их вратарской линии — с голкиперами у "кленовых" в последние годы имеются очевидные проблемы.
Тем не менее Канада без сенсаций стала победителем группы A и поочередно обыграла чехов (5:0), швейцарцев (5:1) и французов (10:2). 20 заброшенных шайб в трех матчах и минимум по пять голов в каждой из игр — такой результативностью не смогли похвастать даже американцы. В итоге и в личной статистике игроков среди лучших на Олимпиаде-2026 в преддверии плей-офф были только канады: лидерство в рейтинге снайперов захватил Селебрини, а в рейтинге ассистентов и бомбардиров — Макдэвид, уехавший в Италию в статусе лидера по количеству набранных очков в нынешнем регулярном сезоне НХЛ.
© REUTERS / GEOFF BURKEХоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / GEOFF BURKE
Хоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026

Натуральный отскок Канады

К четвертьфинальному матчу штаб Купера снова обратился к ударному звену Селебрини - Макдэвид - Уилсон в первой тройке атаки. Именно она и организовала первый гол. Макдэвид успешно сыграл на перехвате в средней зоне, убежал к чужим воротам, после чего технично обыграл звезду чешской сборной Давида Пастрняка и выполнил классную передачу через двух соперников в зону слота на Селебрини. 19-летний канадец момент использовал мастерски и, забросив свою пятую шайбу на турнире, вышел в лидеры снайперского зачета олимпийского первенства.
Olympic Games Final Stage
18 февраля 2026 • начало в 18:40
Закончен в OT
Канада
4 : 3
Чехия
03:05 • Macklin Celebrini
(Коннор Макдэвид)
32:16 • Натан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Macklin Celebrini)
56:33 • Ник Сузуки
(Девон Тоус, Сет Джарвис)
61:22 • Митчелл Марнер
(Macklin Celebrini, Томас Харли)
08:34 • Лукаш Седлак
(Роман Червенка, Радко Гудас)
14:49 • Давид Пастрняк
(Филип Хронек, Роман Червенка)
52:18 • Ондржей Палат
(Мартин Некаш, Томаш Гертл)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Но примечательным в этой ситуации был тот факт, что гол канадцев, несмотря на их статус безоговорочных фаворитов, не вытекал из логики игры. Каким бы шутливым и даже смехотворным ни было заявление Мартина Нечаса накануне матча, чехи смогли дать бой грозному сопернику и на протяжении всего первого периода играли с "кленовыми" на равных. Пропущенная шайба в результате необязательной ошибки лишь раззадорила чехов и мотивировала их на успехи. Спустя несколько минут чешская сборная восстановила равенство в счете.
Радко Гудас здорово сыграл на перехвате в средней зоне, тогда как канадцы запутались на пересменке. Чехи воспользовались позиционной ошибкой соперника: Рудас, продвинувшись вперед, перевел шайбу налево на Романа Червенку, а тот моментально прострелил на пятак, откуда Лукаш Седлак переправил шайбу в ворота мимо Джордана Биннингтона. Формально получился гол, созданный экс-игроками КХЛ. в начале 2010-х Червенка зажигал в омском "Авангарде", а позднее в составе петербургского СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2015. Сегодня же он в возрасте 40-лет проводит свою пятую Олимпиаду в карьере и является капитаном чешской сборной. Что касается Седлака, то Лукаш отыграл три сезона за челябинский "Трактор".
© REUTERS / AMBER SEARLSХоккеисты сборной Чехии Лукаш Седлак (23) и Роман Червенка (10) празднуют гол в матче против Канады на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Чехии Лукаш Седлак (23) и Роман Червенка (10) празднуют гол в матче против Канады на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / AMBER SEARLS
Хоккеисты сборной Чехии Лукаш Седлак (23) и Роман Червенка (10) празднуют гол в матче против Канады на Олимпиаде-2026
Еще чуть позднее чехи и вовсе вышли вперед. Маклин Селебрини был наказан малым штрафом за блокировку и оставил канадскую команду в меньшинстве. При игре "4 на 5" подопечные Купера не сдюжили: все тот же Червенка вместе с Филипом Гронеком вывели Пастрняка на ударную позицию, который мощным выстрелом из левого круга вбрасывания "прошил" Биннингтона.
Лидерство чешской команды в счете было абсолютно заслуженным и справедливым. У канадцев же игра вышла из-под контроля. К этим проблемам штаб Купера получил еще одну беду: после силового приема от Гудаса травму ноги получил Сидни Кросби. Звездный ветеран и капитан канадской сборной в начале второго периода досрочно завершил участие в матче.
© REUTERS / Marton MonusХоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Marton Monus
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
С намерением вернуться в игру тренеры Канады произвели несколько изменений. Например, усилил первую тройку атаки и к Селебрини с Макдэвидом поставили Маккиннона. Такую связку, которую в НХЛ возможно увидеть разве что в хоккейных симуляторах, бригада Купера уже использовала и довольно успешно. После этой ротации канадцы заметно прибавили и буквально зажали чехов у их ворот. Лукаш Достал до перерыва сделал огромный объем работы, раз за разом выручая свою команду. Но в одном моменте не спас и он: при реализации большинства Селебрини и Макдэвид сыграли накоротке, после чего шайба последовала в левый круг вбрасывания, откуда Маккиннон исполнил мощный и неотразимый кистевой бросок.
© REUTERS / Marton MonusХоккеист сборной Канады Нэтан Маккиннон празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Нэтан Маккиннон празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Marton Monus
Хоккеист сборной Канады Нэтан Маккиннон празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026
Казалось, что с этим голом и той нацеленностью на ворота, с которой канадцы провели вторую половину второго периода, команда "Кленовых листьев" с новыми силами "сожрет" уставших чехов. Однако третий период прошел полностью под диктовку подопечных Рулика. Чешские были лучшими во всем: во вбрасываниях, в темпе, в скорости принятии решений, в точности и внимательности. Канадцы же развалились на глазах, допускали несвойственные себе ошибки на ровном месте. И если поначалу чехи прощали зазнавшегося соперника, то за семь минут до конца основного времени Ондржей Палат все же вывел свою команду вперед. После удачно заблокированного Томашом Гертлом броска у синей линии шайбу подхватил Мартин Нечас, который вывел Палата один на один с вратарем. Палат момент использовал и практически приговорил Канаду к провалу. Правда, этот гол был организован с нарушением правил, которое судьи проглядели: у чехов в момент контратаки на площадке было шесть полевых игроков.
Впрочем, канадцы тоже не обратили на это внимание. А спустя несколько минут и вовсе восстановили статус-кво: Ник Сузуки, заменивший Кросби в его тройке, удачно сыграл на подставлении после наброса от Девона Тэйвза. Но его старания и героизм могли стать напрасными… За минуту до конца основного времени Мартин Нечас поймал канадцев на очередной ошибке в обороне и убежал один на один с вратарем. Лишь классный сейв Биннингтона спас Канаду от поражения и громкого провала.
© REUTERS / Marton MonusХоккеист сборной Чехии Мартин Нечас на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Чехии Мартин Нечас на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Marton Monus
Хоккеист сборной Чехии Мартин Нечас на Олимпиаде-2026
В итоге путевка в полуфинал была разыграна в овертайме, где при игре в формате "3 на 3" успех остался за канадцами. После того, как Радим Шимек не смог "прошить" Биннингтона броском из левого круга вбрасывания, канадская сборная организовала быструю атаку сходу: Митч Марнер один полез на двух игроков Чехии и, обыграв их, броском с неудобной руки отправил шайбу под перекладину.
4:3 ОТ — Канада чудом избежала сенсационного поражения и с огромным трудом все-таки пробилась в полуфинал олимпийского турнира.
© REUTERS / AMBER SEARLSХоккеист сборной Канады Митч Марнер празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Митч Марнер празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / AMBER SEARLS
Хоккеист сборной Канады Митч Марнер празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026
 
ХоккейЗимние Олимпийские игры 2026КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)АвангардСКА (Санкт-Петербург)Нэтан МаккиннонКоннор МакдэвидМартин НечасКанадаЧехияДавид ПастрнякСидни КросбиРоман ЧервенкаЛукаш СедлакМитч МарнерМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Версия 2023.1 Beta
