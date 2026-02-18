Канада чудом избежала позора! Хваленых звезд едва не вынесли с Олимпиады

Сборная Канады с большим трудом обыграла команду Чехии, но все-таки пробилась полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Мировых звезд с Игр едва не вышвырнул легенда "Авангарда" и СКА.

Путь к плей-офф

Старт раунда плей-офф мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх — 2026 ознаменовался громким провалом Германии, которая в своей сильнейшей за, пожалуй, всю историю страны сборке с Леоном Драйзайтлем и другими звездами Национальной хоккейной лиги абсолютно без шансов и без намека на борьбу проиграла команде Словакии (1:5) с игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Мартином Гернатом, Адамом Ружичкой и Адамом Лишкой в составе. Словаки прошли в полуфинал олимпийского хоккейного первенства в третий раз в своей истории и второй — подряд. В Пекине-2022 они вместе со своей молодой звездой Юраем Слафковски добрались до бронзы, а в Милане, похоже, желают замахнуться на большее.

Во втором матче игрового дня четвертьфинальной стадии встретились команды Канады и Чехии. Соперники уже играли друг с другом на Олимпиаде в Италии: в первом туре группового раунда канадцы уверенно победили с крупным счетом 5:0, а 19-летний Маклин Селебрини дебютировал на Играх с заброшенной шайбой.

« "Мы дали им выиграть первый матч, потому что знали, что не сможем победить их дважды подряд. Мы должны сыграть умно. Мы выложимся на полную. Возможно, это самый важный матч в нашей жизни. Мы воодушевлены и готовы воспользоваться шансом", — недвусмысленно накануне сегодняшнего матча заявил чешский форвард Мартин Нечас, который по совместительству является одноклубником канадца Нэтана Маккиннона по "Колорадо Эвеланш".

© REUTERS / Mike Segar Хоккеисты сборной Чехии Ондржей Палат и Мартин Нечас на Олимпиаде-2026

Для чехов путь к четвертьфиналу получился откровенно проблемным и непростым. После разгрома от команды "Кленовых листьев" подопечные Радима Рулика едва не оконфузились в игре с худшей сборной олимпийского хоккейного турнира французами, но все же добыли победу (6:3), а затем уступили швейцарцам в овертайме (3:4) и заняли итоговое третье в турнирной таблице группы A. В квалификационном раунде чешская сборная закусилась с датчанами и во многом благодаря успешной игре голкипера Лукаша Достала, совершившего ряд эффектных и важных спасений, одержали победу (3:2) и выгрызли путевку в плей-офф.

Канадцы же ожидаемо никаких трудностей не испытали. В Италию сборная Канады прибыла с мощнейшим составом. Причем как игровым при наличии в атаке живой канадской легенды Сидни Кросби, Коннором Макдэвидом, Нэтаном Маккинноном, Брэдом Маршандом, Кейлом Макаром, юным Маклином Селебрини и многими другими, так и тренерским во главе с Джоном Купером и его опытными помощниками Брюсом Кэссиди и Питером Дебуром. Если вопросы в отношении канадцев и возникли, то только в отношении их вратарской линии — с голкиперами у "кленовых" в последние годы имеются очевидные проблемы.

Тем не менее Канада без сенсаций стала победителем группы A и поочередно обыграла чехов (5:0), швейцарцев (5:1) и французов (10:2). 20 заброшенных шайб в трех матчах и минимум по пять голов в каждой из игр — такой результативностью не смогли похвастать даже американцы. В итоге и в личной статистике игроков среди лучших на Олимпиаде-2026 в преддверии плей-офф были только канады: лидерство в рейтинге снайперов захватил Селебрини, а в рейтинге ассистентов и бомбардиров — Макдэвид, уехавший в Италию в статусе лидера по количеству набранных очков в нынешнем регулярном сезоне НХЛ.

© REUTERS / GEOFF BURKE Хоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026

Натуральный отскок Канады

К четвертьфинальному матчу штаб Купера снова обратился к ударному звену Селебрини - Макдэвид - Уилсон в первой тройке атаки. Именно она и организовала первый гол. Макдэвид успешно сыграл на перехвате в средней зоне, убежал к чужим воротам, после чего технично обыграл звезду чешской сборной Давида Пастрняка и выполнил классную передачу через двух соперников в зону слота на Селебрини. 19-летний канадец момент использовал мастерски и, забросив свою пятую шайбу на турнире, вышел в лидеры снайперского зачета олимпийского первенства.

Но примечательным в этой ситуации был тот факт, что гол канадцев, несмотря на их статус безоговорочных фаворитов, не вытекал из логики игры. Каким бы шутливым и даже смехотворным ни было заявление Мартина Нечаса накануне матча, чехи смогли дать бой грозному сопернику и на протяжении всего первого периода играли с "кленовыми" на равных. Пропущенная шайба в результате необязательной ошибки лишь раззадорила чехов и мотивировала их на успехи. Спустя несколько минут чешская сборная восстановила равенство в счете.

Радко Гудас здорово сыграл на перехвате в средней зоне, тогда как канадцы запутались на пересменке. Чехи воспользовались позиционной ошибкой соперника: Рудас, продвинувшись вперед, перевел шайбу налево на Романа Червенку, а тот моментально прострелил на пятак, откуда Лукаш Седлак переправил шайбу в ворота мимо Джордана Биннингтона. Формально получился гол, созданный экс-игроками КХЛ. в начале 2010-х Червенка зажигал в омском "Авангарде", а позднее в составе петербургского СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2015. Сегодня же он в возрасте 40-лет проводит свою пятую Олимпиаду в карьере и является капитаном чешской сборной. Что касается Седлака, то Лукаш отыграл три сезона за челябинский "Трактор".

© REUTERS / AMBER SEARLS Хоккеисты сборной Чехии Лукаш Седлак (23) и Роман Червенка (10) празднуют гол в матче против Канады на Олимпиаде-2026

Еще чуть позднее чехи и вовсе вышли вперед. Маклин Селебрини был наказан малым штрафом за блокировку и оставил канадскую команду в меньшинстве. При игре "4 на 5" подопечные Купера не сдюжили: все тот же Червенка вместе с Филипом Гронеком вывели Пастрняка на ударную позицию, который мощным выстрелом из левого круга вбрасывания "прошил" Биннингтона.

Лидерство чешской команды в счете было абсолютно заслуженным и справедливым. У канадцев же игра вышла из-под контроля. К этим проблемам штаб Купера получил еще одну беду: после силового приема от Гудаса травму ноги получил Сидни Кросби. Звездный ветеран и капитан канадской сборной в начале второго периода досрочно завершил участие в матче.

© REUTERS / Marton Monus Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026

С намерением вернуться в игру тренеры Канады произвели несколько изменений. Например, усилил первую тройку атаки и к Селебрини с Макдэвидом поставили Маккиннона. Такую связку, которую в НХЛ возможно увидеть разве что в хоккейных симуляторах, бригада Купера уже использовала и довольно успешно. После этой ротации канадцы заметно прибавили и буквально зажали чехов у их ворот. Лукаш Достал до перерыва сделал огромный объем работы, раз за разом выручая свою команду. Но в одном моменте не спас и он: при реализации большинства Селебрини и Макдэвид сыграли накоротке, после чего шайба последовала в левый круг вбрасывания, откуда Маккиннон исполнил мощный и неотразимый кистевой бросок.

© REUTERS / Marton Monus Хоккеист сборной Канады Нэтан Маккиннон празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026

Казалось, что с этим голом и той нацеленностью на ворота, с которой канадцы провели вторую половину второго периода, команда "Кленовых листьев" с новыми силами "сожрет" уставших чехов. Однако третий период прошел полностью под диктовку подопечных Рулика. Чешские были лучшими во всем: во вбрасываниях, в темпе, в скорости принятии решений, в точности и внимательности. Канадцы же развалились на глазах, допускали несвойственные себе ошибки на ровном месте. И если поначалу чехи прощали зазнавшегося соперника, то за семь минут до конца основного времени Ондржей Палат все же вывел свою команду вперед. После удачно заблокированного Томашом Гертлом броска у синей линии шайбу подхватил Мартин Нечас, который вывел Палата один на один с вратарем. Палат момент использовал и практически приговорил Канаду к провалу. Правда, этот гол был организован с нарушением правил, которое судьи проглядели: у чехов в момент контратаки на площадке было шесть полевых игроков.

Впрочем, канадцы тоже не обратили на это внимание. А спустя несколько минут и вовсе восстановили статус-кво: Ник Сузуки, заменивший Кросби в его тройке, удачно сыграл на подставлении после наброса от Девона Тэйвза. Но его старания и героизм могли стать напрасными… За минуту до конца основного времени Мартин Нечас поймал канадцев на очередной ошибке в обороне и убежал один на один с вратарем. Лишь классный сейв Биннингтона спас Канаду от поражения и громкого провала.

© REUTERS / Marton Monus Хоккеист сборной Чехии Мартин Нечас на Олимпиаде-2026

В итоге путевка в полуфинал была разыграна в овертайме, где при игре в формате "3 на 3" успех остался за канадцами. После того, как Радим Шимек не смог "прошить" Биннингтона броском из левого круга вбрасывания, канадская сборная организовала быструю атаку сходу: Митч Марнер один полез на двух игроков Чехии и, обыграв их, броском с неудобной руки отправил шайбу под перекладину.

4:3 ОТ — Канада чудом избежала сенсационного поражения и с огромным трудом все-таки пробилась в полуфинал олимпийского турнира.