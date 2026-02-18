Монстра из НХЛ выгнали с Олимпиады! Звезды КХЛ поборются за медали

Сборная Словакии уверенно обыграла команду Германии с Леоном Дразайтлем в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде. Словацкая дружина с звездами КХЛ в составе оказалась в шаге от медалей Игр-2026.

Путь к плей-офф

На мужском хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026 стартовал плей-офф. Четвертьфинал открыли сборные Словакии и Германии, для которых Игры в Италии складывались совсем по-разному.

Словаки ударно провели групповой этап и стали победителями квартета B, опередив команды Финляндии и Швеции, полностью укомплектованные игроками из Национальной хоккейной лиги. Дружина Владимира Орсага, в составе которого имеются всего лишь семь представителей НХЛ, стартовала на Олимпиаде с уверенной победы над финнами (4:1) и закрепила успех тремя очками, набранными во встрече с хозяевами Игр итальянцами (3:1). Завершился для словаков групповой этап поражением от шведов (3:5), которое никак не повлияло на турнирное положение команды.

В составе сборной Словакии выделились игроки Континентальной хоккейной лиги. Защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат отметился результативными действиями в каждом матче группового раунда и набрал суммарно 4 очка (1 гол и 3 передачи). Нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка также отличился в каждой из трех игр группы B и записал себе в актив 3 балла (2+1). Капитан череповецкой "Северстали" Адам Лишка оформил по одной голевой передаче в матчах против Финляндии и Италии. Лучшим же бомбардиром команды Словакии по итогам группового этапа стал Юрай Слафковски: самый ценный игрок Олимпиады-2022, первый номер драфта НХЛ-2022 и одноклубник русского вундеркинда Ивана Демидова из "Монреаль Канадиенс" в трех матчах на Играх-2026 набрал 6 очков (3+3).

© REUTERS / Mike Segar Хоккеисты сборной Словакии Адам Ружичка (21) и Юрай Слафковски на Олимпиаде-2026 © REUTERS / Mike Segar Хоккеисты сборной Словакии Адам Ружичка (21) и Юрай Слафковски на Олимпиаде-2026

Что касается сборной Германии, то "бундестим" пришлось провести на Олимпиаде в Италии на один матч больше. Вчера подопечные Харольда Крайса встретились с командой Франции, которая попала на Олимпиаду не по спортивному принципу, а в связи с политически мотивированным решением возглавляемой французом Люком Тардифом Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить сборную России до участия в Играх. Во встрече с худшей командой турнира немцы не испытали никаких трудностей и добыли более чем уверенную победу со счетом 5:1.

В групповом же этапе немецкая сборная несколько забуксовала. Имея в составе таких звезд НХЛ, как Леон Драйзайтль, Тим Штюцле, Джей Джей Петерка и Мориц Зайдер, команда Германии практически без шансов проиграла одним из фаворитов олимпийского турнира сборной США (1:5) и неожиданно уступили латвийцам (3:4), но при этом одолели датчан (3:1). Набрав с Латвией и Данией одинаковое количество очков (все — по 3 балла), немцы по дополнительным показателями расположились на второй строчке группы C.

Словаки не заметили немцев

Тренерский штаб Орсага не стал изобретать велосипед и сохранил рабочие настройки словацкой дружины: Адам Ружичка остался в первой атакующей тройке вместа с Юраем Слафковски и Томашом Татаром, Мартинг Гернат вместе с одноклубником Никиты Кучерова и Андрея Василевского по "Тампа-Бэй Лайтнинг" Эриком Чернаком составил вторую пару защитников, Адам Лишка закрепился в четвертом боевом звене, а место в воротах ожидаемо занял Самуэль Главай. У немцев же первое ударное звено составили Леон Драйзайтль, Лукас Райхель и Фредерик Тиффельс, а пост первого номера был доверен опытному Филиппу Грубауэру.

С самого начала матча словаки показали намного больше желания, страсти и заряженности на продолжение борьбы за олимпийские медали, нежели немцы, которым не хватало ни скорости, ни свежести, ни огня. Все началось с вчистую выигранного стартового вбрасывания Ружички у Драйзайтля и продолжилось постоянным давлением словацкой сборной на чужие ворота. Поначалу немецкой сборной удавалось соответствовать темпу игры и проводить комбинации, но угрозы в атаке они не представляли. Словаки же только по итогам первого периода оказались намного продуктивнее по броскам в створ (17:5). Один из них оказался результативным: Чернак мощно набросил от синей линии на ворота, и Павол Регенда технично сыграл на подставлении, переправив шайбу в сетку.

© REUTERS / David W Cerny Хоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026 © REUTERS / David W Cerny Хоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026

Во втором периоде словаки увеличили темп, их превосходство над соперниками в скорости было неоспоримым. Подопечные Орсага играли одинаково эффективно как в чужой зоне, так и в своей, и в средней, раз за разом выигрывая нейтральные шайбы. Немцы в свою очередь допускали ошибки, непростительные для уровня плей-офф олимпийского турнира. Все это обернулось для сборной Германии оглушительным провалом в виде трех подряд пропущенных на ровном месте голов. Сперва Лукас Кельбле грубо ошибся у борта, подарив шайбу Милошу Келемену, который вышел "один в ноль" и эффектно переиграл Грубауэра броском с неудобной руки, через 30 секунд Оливер Окульяр и Либор Гудачек издевательски сыграли в "стеночку" в средней зоне и, поймав немцев на позиционной ошибке, организовали голевой выход Окульяра один на один с вратарем, а к середине периода словаки в очередной раз подловили соперников на провале в обороне, и Далибор Дворски завершил выход "два в одного" классным кистевым броском в верхний ближний угол.

Леон Драйзайтль — капитан сборной Германии, суперзвезда НХЛ и один из лучших хоккеистов в мире — на протяжении всего этого времени выглядел потерянным. Именитый немец постоянно попадал под силовые приемы, терся грудью об лед и тратил всю свою энергию на споры с судьями. Лишь в концовке второго периода он вспомнил, что является хоккеистом экстра-класса, и создал остроту у чужих ворот. Сперва Драйзайтль после классного отбора в средней зоне точной передачей вывел Райхеля на убойную позицию, из которой тот "расстрелял" Главая и размочил счет, а спустя несколько мгновений, эффектно обыграв сразу двух игроков сборной Словакии, отправил Райхеля на второй гол, но тому уже не удалось переиграть голкипера и оформить дубль.

© REUTERS / JAMES LANG Хоккеист сборной Германии Леон Драйзайтль на Олимпиаде-2026 © REUTERS / JAMES LANG Хоккеист сборной Германии Леон Драйзайтль на Олимпиаде-2026

Попытка немцев вернуться в игру, впрочем, успехом не увенчалась. После второго перерыва сборная Словакии вышла на лед с одной целью — закрепить успех. И в этом они преуспели: уже на первой минуте третьего периода Регенда подкараулил отскок в зоне слота и мощно выстрелил по воротам — Грубауэр не успел среагировать на бросок пропустил пятый раз за матч.

К середине периода обе команды несколько потеряли ход игры и на некоторое время забыли об игровой дисциплине, получив на двоих суммарно три удаления в течение минуты, и Фредерик Тиффельс броском в противоход Главаю реализовал большинство у сборной Германии, но это никак не помогло немцам организовать финальный штурм словацких владений. Едва немецкая команда оставила свои ворота пустыми в пользу шестого полевого игрока, как Слафковски, Ружичка и Татар убежали "три в одного", и форвард "Спартака" аккуртной передачей вывел Татара на гол в пустые. 6:2 — сборная Словакии второй раз подряд вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира, а команда Германии, которую называли сильнейшей в истории страны, досрочно завершила борьбу за медали.