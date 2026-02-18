Рейтинг@Mail.ru
Хоккей на Олимпиаде-2026: таблица и расписание матчей плей-офф
Хоккей
Хоккей
 
16:45 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/khokkey-2075251299.html
Монстра из НХЛ выгнали с Олимпиады! Звезды КХЛ поборются за медали
Хоккей на Олимпиаде-2026: таблица и расписание матчей плей-офф
Монстра из НХЛ выгнали с Олимпиады! Звезды КХЛ поборются за медали
Сборная Словакии уверенно обыграла команду Германии с Леоном Дразайтлем в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде. Словацкая дружина с звездами КХЛ в... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
хоккей
зимние олимпийские игры 2026
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
спартак (москва)
локомотив (ярославль)
адам ружичка
леон драйзайтль
https://ria.ru/20260218/khokkey-2075089338.html
зимние олимпийские игры 2026, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл), спартак (москва), локомотив (ярославль), адам ружичка, леон драйзайтль
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спартак (Москва), Локомотив (Ярославль), Адам Ружичка, Леон Драйзайтль, Адам Лишка, Мартин Гернат , Северсталь, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Монстра из НХЛ выгнали с Олимпиады! Звезды КХЛ поборются за медали

Сборная Словакии обыграла Германию и вышла в полуфинал турнира на Олимпиаде

© REUTERS / JAMES LANGХоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / JAMES LANG
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Сборная Словакии уверенно обыграла команду Германии с Леоном Дразайтлем в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде. Словацкая дружина с звездами КХЛ в составе оказалась в шаге от медалей Игр-2026.

Путь к плей-офф

На мужском хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026 стартовал плей-офф. Четвертьфинал открыли сборные Словакии и Германии, для которых Игры в Италии складывались совсем по-разному.
Словаки ударно провели групповой этап и стали победителями квартета B, опередив команды Финляндии и Швеции, полностью укомплектованные игроками из Национальной хоккейной лиги. Дружина Владимира Орсага, в составе которого имеются всего лишь семь представителей НХЛ, стартовала на Олимпиаде с уверенной победы над финнами (4:1) и закрепила успех тремя очками, набранными во встрече с хозяевами Игр итальянцами (3:1). Завершился для словаков групповой этап поражением от шведов (3:5), которое никак не повлияло на турнирное положение команды.
В составе сборной Словакии выделились игроки Континентальной хоккейной лиги. Защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат отметился результативными действиями в каждом матче группового раунда и набрал суммарно 4 очка (1 гол и 3 передачи). Нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка также отличился в каждой из трех игр группы B и записал себе в актив 3 балла (2+1). Капитан череповецкой "Северстали" Адам Лишка оформил по одной голевой передаче в матчах против Финляндии и Италии. Лучшим же бомбардиром команды Словакии по итогам группового этапа стал Юрай Слафковски: самый ценный игрок Олимпиады-2022, первый номер драфта НХЛ-2022 и одноклубник русского вундеркинда Ивана Демидова из "Монреаль Канадиенс" в трех матчах на Играх-2026 набрал 6 очков (3+3).
© REUTERS / Mike SegarХоккеисты сборной Словакии Адам Ружичка (21) и Юрай Слафковски на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Словакии Адам Ружичка (21) и Юрай Слафковски на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Хоккеисты сборной Словакии Адам Ружичка (21) и Юрай Слафковски на Олимпиаде-2026
Что касается сборной Германии, то "бундестим" пришлось провести на Олимпиаде в Италии на один матч больше. Вчера подопечные Харольда Крайса встретились с командой Франции, которая попала на Олимпиаду не по спортивному принципу, а в связи с политически мотивированным решением возглавляемой французом Люком Тардифом Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить сборную России до участия в Играх. Во встрече с худшей командой турнира немцы не испытали никаких трудностей и добыли более чем уверенную победу со счетом 5:1.
В групповом же этапе немецкая сборная несколько забуксовала. Имея в составе таких звезд НХЛ, как Леон Драйзайтль, Тим Штюцле, Джей Джей Петерка и Мориц Зайдер, команда Германии практически без шансов проиграла одним из фаворитов олимпийского турнира сборной США (1:5) и неожиданно уступили латвийцам (3:4), но при этом одолели датчан (3:1). Набрав с Латвией и Данией одинаковое количество очков (все — по 3 балла), немцы по дополнительным показателями расположились на второй строчке группы C.
Хоккеист сборной Словакии Мартин Гернат празднует гол на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Звезды КХЛ и Канада узнали соперников на Олимпиаде: все расклады плей-офф
Вчера, 01:45

Словаки не заметили немцев

Тренерский штаб Орсага не стал изобретать велосипед и сохранил рабочие настройки словацкой дружины: Адам Ружичка остался в первой атакующей тройке вместа с Юраем Слафковски и Томашом Татаром, Мартинг Гернат вместе с одноклубником Никиты Кучерова и Андрея Василевского по "Тампа-Бэй Лайтнинг" Эриком Чернаком составил вторую пару защитников, Адам Лишка закрепился в четвертом боевом звене, а место в воротах ожидаемо занял Самуэль Главай. У немцев же первое ударное звено составили Леон Драйзайтль, Лукас Райхель и Фредерик Тиффельс, а пост первого номера был доверен опытному Филиппу Грубауэру.
С самого начала матча словаки показали намного больше желания, страсти и заряженности на продолжение борьбы за олимпийские медали, нежели немцы, которым не хватало ни скорости, ни свежести, ни огня. Все началось с вчистую выигранного стартового вбрасывания Ружички у Драйзайтля и продолжилось постоянным давлением словацкой сборной на чужие ворота. Поначалу немецкой сборной удавалось соответствовать темпу игры и проводить комбинации, но угрозы в атаке они не представляли. Словаки же только по итогам первого периода оказались намного продуктивнее по броскам в створ (17:5). Один из них оказался результативным: Чернак мощно набросил от синей линии на ворота, и Павол Регенда технично сыграл на подставлении, переправив шайбу в сетку.
© REUTERS / David W CernyХоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Хоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026
Во втором периоде словаки увеличили темп, их превосходство над соперниками в скорости было неоспоримым. Подопечные Орсага играли одинаково эффективно как в чужой зоне, так и в своей, и в средней, раз за разом выигрывая нейтральные шайбы. Немцы в свою очередь допускали ошибки, непростительные для уровня плей-офф олимпийского турнира. Все это обернулось для сборной Германии оглушительным провалом в виде трех подряд пропущенных на ровном месте голов. Сперва Лукас Кельбле грубо ошибся у борта, подарив шайбу Милошу Келемену, который вышел "один в ноль" и эффектно переиграл Грубауэра броском с неудобной руки, через 30 секунд Оливер Окульяр и Либор Гудачек издевательски сыграли в "стеночку" в средней зоне и, поймав немцев на позиционной ошибке, организовали голевой выход Окульяра один на один с вратарем, а к середине периода словаки в очередной раз подловили соперников на провале в обороне, и Далибор Дворски завершил выход "два в одного" классным кистевым броском в верхний ближний угол.
Леон Драйзайтль — капитан сборной Германии, суперзвезда НХЛ и один из лучших хоккеистов в мире — на протяжении всего этого времени выглядел потерянным. Именитый немец постоянно попадал под силовые приемы, терся грудью об лед и тратил всю свою энергию на споры с судьями. Лишь в концовке второго периода он вспомнил, что является хоккеистом экстра-класса, и создал остроту у чужих ворот. Сперва Драйзайтль после классного отбора в средней зоне точной передачей вывел Райхеля на убойную позицию, из которой тот "расстрелял" Главая и размочил счет, а спустя несколько мгновений, эффектно обыграв сразу двух игроков сборной Словакии, отправил Райхеля на второй гол, но тому уже не удалось переиграть голкипера и оформить дубль.
© REUTERS / JAMES LANGХоккеист сборной Германии Леон Драйзайтль на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Германии Леон Драйзайтль на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / JAMES LANG
Хоккеист сборной Германии Леон Драйзайтль на Олимпиаде-2026
Попытка немцев вернуться в игру, впрочем, успехом не увенчалась. После второго перерыва сборная Словакии вышла на лед с одной целью — закрепить успех. И в этом они преуспели: уже на первой минуте третьего периода Регенда подкараулил отскок в зоне слота и мощно выстрелил по воротам — Грубауэр не успел среагировать на бросок пропустил пятый раз за матч.
К середине периода обе команды несколько потеряли ход игры и на некоторое время забыли об игровой дисциплине, получив на двоих суммарно три удаления в течение минуты, и Фредерик Тиффельс броском в противоход Главаю реализовал большинство у сборной Германии, но это никак не помогло немцам организовать финальный штурм словацких владений. Едва немецкая команда оставила свои ворота пустыми в пользу шестого полевого игрока, как Слафковски, Ружичка и Татар убежали "три в одного", и форвард "Спартака" аккуртной передачей вывел Татара на гол в пустые. 6:2 — сборная Словакии второй раз подряд вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира, а команда Германии, которую называли сильнейшей в истории страны, досрочно завершила борьбу за медали.
© REUTERS / Alessandro GarofaloХоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) на Олимпиаде-2026
 
ХоккейЗимние Олимпийские игры 2026КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)ХК Спартак (Москва)Локомотив (Ярославль)Адам РужичкаЛеон ДрайзайтльАдам ЛишкаМартин ГернатСеверстальМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
