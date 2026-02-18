Рейтинг@Mail.ru
21:09 18.02.2026
Защитник "Спартака" ушел в аренду в "Ахмат"
Защитник "Спартака" ушел в аренду в "Ахмат"
Футболист московского "Спартака" Даниил Хлусевич перешел на правах аренды в грозненский "Ахмат", сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
даниил хлусевич, спартак москва, ахмат, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Даниил Хлусевич, Спартак Москва, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Футболист московского "Спартака" Даниил Хлусевич перешел на правах аренды в грозненский "Ахмат", сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
"Желаем Даниилу успешно проявить себя и вернуться еще сильнее", - говорится в сообщении "Спартака".
Хлусевичу 24 года. Он выступает за "Спартак" с января 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Хлусевич провел 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, в которых забил один мяч. Также на его счету пять игр в составе сборной России.
ФутболДаниил ХлусевичСпартак МоскваАхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
