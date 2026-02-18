https://ria.ru/20260218/khlusevich-2075317951.html
Защитник "Спартака" ушел в аренду в "Ахмат"
Защитник "Спартака" ушел в аренду в "Ахмат" - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Защитник "Спартака" ушел в аренду в "Ахмат"
Футболист московского "Спартака" Даниил Хлусевич перешел на правах аренды в грозненский "Ахмат", сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
футбол
даниил хлусевич
спартак москва
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
2026
Новости
ru-RU
даниил хлусевич, спартак москва, ахмат, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Даниил Хлусевич, Спартак Москва, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
