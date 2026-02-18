Сборная Канады вырвала победу у Чехии и вышла в полуфинал Олимпиады

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сборная Канады в овертайме одержала победу над командой Чехии в матче четвертьфинала хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу сборной Канады. В составе победителей шайбы забросили Маклин Селебрини (4-я минута), Натан Маккиннон (33), Ник Сузуки (57) и Митч Марнер (62). У чехов отличились Лукаш Седлак (9), Давид Пастрняк (15) и Ондржей Палат (53).
Капитан сборной Канады Сидни Кросби получил повреждение во втором периоде. На 26-й минуте он попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут канадский нападающий ушел в раздевалку.
Канадцы являются девятикратными олимпийскими чемпионами. Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Соперник сборной Канады определится согласно посеву команд, дошедших до этой стадии.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.