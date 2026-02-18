Рейтинг@Mail.ru
Сборная Канады вырвала победу у Чехии и вышла в полуфинал Олимпиады
21:23 18.02.2026
Сборная Канады вырвала победу у Чехии и вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Канады вырвала победу у Чехии и вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Канады в овертайме одержала победу над командой Чехии в матче четвертьфинала хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
зимние олимпийские игры 2026, канада, чехия, ник сузуки, митч марнер, лукаш седлак
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026, Канада, Чехия, Ник Сузуки, Митч Марнер, Лукаш Седлак
Сборная Канады вырвала победу у Чехии и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Канады в овертайме обыграла чехов и вышла в полуфинал турнира Олимпиады

Эпизод матча Канада - Чехия
Эпизод матча Канада - Чехия - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Getty Images / Xavier Laine
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сборная Канады в овертайме одержала победу над командой Чехии в матче четвертьфинала хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу сборной Канады. В составе победителей шайбы забросили Маклин Селебрини (4-я минута), Натан Маккиннон (33), Ник Сузуки (57) и Митч Марнер (62). У чехов отличились Лукаш Седлак (9), Давид Пастрняк (15) и Ондржей Палат (53).
Капитан сборной Канады Сидни Кросби получил повреждение во втором периоде. На 26-й минуте он попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут канадский нападающий ушел в раздевалку.
Канадцы являются девятикратными олимпийскими чемпионами. Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Соперник сборной Канады определится согласно посеву команд, дошедших до этой стадии.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Флаг России на матче сборных Канады и Чехии на Олимпийских играх в Милане
Флаг России вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде
