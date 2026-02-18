Рейтинг@Mail.ru
Флаг России вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде
Хоккей
Хоккей
 
20:12 18.02.2026 (обновлено: 21:45 18.02.2026)
Флаг России вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде
Флаг России вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Флаг России вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде
Болельщики вывесили на трибунах флаг России во время матча четвертьфинала хоккейного турнира между сборными Канады и Чехии на Олимпийских играх 2026 года в... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T20:12:00+03:00
2026-02-18T21:45:00+03:00
хоккей
зимние олимпийские игры 2026
чехия
канада
вокруг спорта
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
зимние олимпийские игры 2026, чехия, канада, вокруг спорта
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026, Чехия, Канада, Вокруг спорта
Флаг России вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде

Флаг России вывесили на трибунах в матче хоккейного турнира ОИ Канада - Чехия

© Getty Images / Bruce BennettФлаг России на матче сборных Канады и Чехии на Олимпийских играх в Милане
Флаг России на матче сборных Канады и Чехии на Олимпийских играх в Милане - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Getty Images / Bruce Bennett
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Болельщики вывесили на трибунах флаг России во время матча четвертьфинала хоккейного турнира между сборными Канады и Чехии на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Фанаты вывесили российский триколор рядом с канадским флагом. Как отмечает Okko, через несколько минут к зрителю в форме московского "Спартака" подошел стюард и попросил убрать российский флаг, на котором было написано "Зеленоград".
Встреча в Милане завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу сборной Канады.
В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Олимпиада-2026 проходит в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, она продлится до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 российских атлетов.
Хоккеисты Салавата Юлаева - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Салават Юлаев" разгромил "Трактор" в матче КХЛ
Вчера, 19:19
 
ХоккейЗимние Олимпийские игры 2026ЧехияКанадаВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
