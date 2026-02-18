https://ria.ru/20260218/flag-2075303154.html
Флаг России вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде
Флаг России вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Флаг России вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде
Болельщики вывесили на трибунах флаг России во время матча четвертьфинала хоккейного турнира между сборными Канады и Чехии на Олимпийских играх 2026 года в... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T20:12:00+03:00
2026-02-18T20:12:00+03:00
2026-02-18T21:45:00+03:00
хоккей
зимние олимпийские игры 2026
чехия
канада
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075304264_0:0:744:419_1920x0_80_0_0_dd3919ba9f446309a40a07e47a4e60bc.jpg
https://ria.ru/20260218/kkhl-2075296624.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075304264_125:0:2618:1870_1920x0_80_0_0_05b4a17da74f6b7a36eaa8146dcb5151.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, чехия, канада, вокруг спорта
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026, Чехия, Канада, Вокруг спорта
Флаг России вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде
Флаг России вывесили на трибунах в матче хоккейного турнира ОИ Канада - Чехия