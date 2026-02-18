Подравшийся с полицейским на хоккейном матче фанат получил условный срок

НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска приговорил к 1,5 годам условно болельщика, который на матче подрался с охранником хоккейного клуба "Сибирь", а затем напал на полицейского, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Воложанин П.Д. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев… наказание постановлено считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 23 декабря 2025 года во время матча КХЛ между "Сибирью" и "Автомобилистом" Петр Воложанин, находясь в состоянии опьянения, нарушил правила поведения зрителей и затеял конфликт с сотрудником службы безопасности клуба, который перерос в драку, разнимать их прибыли сотрудники полиции.

При задержании мужчина оказал сопротивление и нанес сотруднику полиции не менее трех ударов ногой. Позже, находясь в патрульном автомобиле, через открытую дверь отсека для задержанных он нанес полицейскому еще один удар ногой в область лица.

Суд также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Воложанин обвинялся по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих обязанностей).