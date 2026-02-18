Минское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минское "Динамо" дома крупно обыграло московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла Минске и завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (0:0, 3:1, 3:0). По шайбе в составе победителей забросили Вадим Мороз (29-я минута), Вадим Шипачев (31), Тай Смит (40), Виталий Пинчук (46), Даниил Липский (51) и Ксавье Уэлле (55). За "Спартак" отличился Александр Беляев (27).
18 февраля 2026 • начало в 19:10
Завершен
08:32 • Вадим Мороз
10:58 • Вадим Шипачев
05:53 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Алекс Лимож)
10:42 • Daniil Lipsky
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
14:35 • Ксавье Уэлле
06:12 • Александр Беляев
(Джоуи Кин, Даниил Гутик)
Пинчук также отдал голевую передачу. Он установил рекорд среди белорусских хоккеистов по количеству набранных очков в КХЛ за один сезон. На счету 24-летнего Пинчука стало 59 баллов (27+32) в 57 матчах текущего сезона. Ранее рекорд среди белорусов принадлежал экс-форварду минского "Динамо" Шарлю Лингле (58 очков в сезоне-2014/15)
Минчане в третий раз за сезон обыграли "Спартак" при одном поражении.
"Динамо" (75 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (64) располагается на седьмой позиции.
В следующем матче "Спартак" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком" 20 февраля, а днем позднее минчане в гостях сыграют с ярославским "Локомотивом".
