Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:48 18.02.2026 (обновлено: 21:49 18.02.2026)
Минское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ
спорт, вадим шипачев, тай смит, шарль лингле, спартак (москва), динамо (минск), нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Вадим Шипачев, Тай Смит, Шарль Лингле, Спартак (Москва), Динамо (Минск), Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минское "Динамо" дома крупно обыграло московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла Минске и завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (0:0, 3:1, 3:0). По шайбе в составе победителей забросили Вадим Мороз (29-я минута), Вадим Шипачев (31), Тай Смит (40), Виталий Пинчук (46), Даниил Липский (51) и Ксавье Уэлле (55). За "Спартак" отличился Александр Беляев (27).
18 февраля 2026 • начало в 19:10
Завершен
Динамо Минск
6 : 1
Спартак Москва
08:32 • Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Даррен Диц)
10:58 • Вадим Шипачев
(Даррен Диц, Сам Анас)
19:44 • Тай Смит
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
05:53 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Алекс Лимож)
10:42 • Daniil Lipsky
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
14:35 • Ксавье Уэлле
(Станислав Галиев, Даррен Диц)
06:12 • Александр Беляев
(Джоуи Кин, Даниил Гутик)
Пинчук также отдал голевую передачу. Он установил рекорд среди белорусских хоккеистов по количеству набранных очков в КХЛ за один сезон. На счету 24-летнего Пинчука стало 59 баллов (27+32) в 57 матчах текущего сезона. Ранее рекорд среди белорусов принадлежал экс-форварду минского "Динамо" Шарлю Лингле (58 очков в сезоне-2014/15)
Минчане в третий раз за сезон обыграли "Спартак" при одном поражении.
"Динамо" (75 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (64) располагается на седьмой позиции.
В следующем матче "Спартак" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком" 20 февраля, а днем позднее минчане в гостях сыграют с ярославским "Локомотивом".
ХоккейСпортВадим ШипачевТай СмитШарль ЛинглеХК Спартак (Москва)Динамо (Минск)НефтехимикКХЛ 2025-2026
 
