16:38 18.02.2026
Дегтярев и Киселев обсудили организацию спортивной федерации русской тройки
Дегтярев и Киселев обсудили организацию спортивной федерации русской тройки

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел встречу с генеральным директором медиагруппы "Россия сегодня" и председателем наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрием Киселевым по вопросу организации общероссийской спортивной федерации русской тройки.
Русская тройка 23 января была включена Минспортом во Всероссийский реестр видов спорта.
Русская тройка: об особенностях национального вида спорта
13 февраля, 09:30
Русская тройка: об особенностях национального вида спорта
13 февраля, 09:30
"Дмитрий Константинович рассказал, что теперь предстоит большая работа по организации общероссийской спортивной федерации, формированию региональных центров и спортивных школ. Сегодня нет ни пособий, ни других материалов, как запрягать русскую тройку, как на ней ездить. Профильных специалистов высокого уровня очень мало. Единомышленники готовы создать Академию русской тройки, программа которой будет включать и бега, и школу подготовки лошадей, и тренировки наездников", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Министр отметил, что 22 февраля для популяризации русской тройки пройдут соревнования в Алтайском и Пермском краях, в Ленинградской области состоится "Тройка Фест". В программе мероприятия призовые заезды на 800-метровой снежной трассе при участии восьми экипажей из Вологодской, Архангельской, Ярославской, Владимирской областей.
Дорогой длинною. Что вы знаете о русской тройке?
13 февраля, 14:19
Дорогой длинною. Что вы знаете о русской тройке?
13 февраля, 14:19
 
