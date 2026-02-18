Дегтярев и Киселев обсудили организацию спортивной федерации русской тройки

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел встречу с генеральным директором медиагруппы "Россия сегодня" и председателем наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрием Киселевым по вопросу организации общероссийской спортивной федерации русской тройки.