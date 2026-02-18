"Нижний Новгород" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Нижний Новгород" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

"Нижний Новгород", одержав восьмую победу при 20 поражениях, занимает девятую строчку в турнирной таблице. "Самара" с двумя победами и 26 поражениями располагается на 11-м месте.