"Нижний Новгород" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
21:05 18.02.2026
"Нижний Новгород" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
"Нижний Новгород" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
нижний новгород, самара, единая лига втб
Баскетбол, Нижний Новгород, Самара, Единая Лига ВТБ
"Нижний Новгород" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Нижний Новгород" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 94:87 (22:24, 20:29, 27:17, 25:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Самары" Никита Михайловский, который оформил дабл-дабл (28 очков + 11 подборов). У "Нижнего Новгорода" больше всего баллов заработали Норберт Лукач и Илья Карпенков (по 21).
Единая Лига ВТБ
18 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Самара
87 : 94
Нижний Новгород
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нижний Новгород", одержав восьмую победу при 20 поражениях, занимает девятую строчку в турнирной таблице. "Самара" с двумя победами и 26 поражениями располагается на 11-м месте.
В следующем матче "Нижний Новгород" 21 февраля сыграет в гостях с красноярским "Енисеем", "Самара" 4 марта примет екатеринбургский "Уралмаш".
БаскетболНижний НовгородСамараЕдиная Лига ВТБ
 
