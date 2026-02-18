Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Балтики" и "Ахмата" сыграли вничью в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Футбол
 
19:04 18.02.2026 (обновлено: 19:07 18.02.2026)
Футболисты "Балтики" и "Ахмата" сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты "Балтики" и "Ахмата" сыграли вничью в товарищеском матче
Калининградский футбольный клуб "Балтика" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в товарищеском матче в Турции. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Футболисты "Балтики" и "Ахмата" сыграли вничью в товарищеском матче

"Ахмат" и "Балтика" сыграли вничью в товарищеском матче в Турции

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в товарищеском матче в Турции.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 2:2. В составе "Балтики" дублем отметился Брайан Хиль (19-я и 34-я минуты). У "Ахмата" мячи забили Усман Ндонг (43) и Лечи Садулаев (67).
"Балтика" ушла на зимнюю паузу на пятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 35 очков. Команда Станислава Черчесова идет восьмой с 22 баллами.
В первом матче после возобновления чемпионата "Балтика" 27 февраля сыграет в гостях с петербургским "Зенитом", а "Ахмат" 1 марта примет ЦСКА.
ФутболСпортСтанислав ЧерчесовБрайан ХильУсман НдонгЛечи СадулаевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)АхматБалтика
 
