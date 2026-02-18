https://ria.ru/20260218/baltika-2075294272.html
Футболисты "Балтики" и "Ахмата" сыграли вничью в товарищеском матче
Калининградский футбольный клуб "Балтика" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в товарищеском матче в Турции. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
футбол
спорт
станислав черчесов
брайан хиль
усман ндонг
лечи садулаев
российская премьер-лига (рпл)
ахмат
"Ахмат" и "Балтика" сыграли вничью в товарищеском матче в Турции