Центрового "Лейкерс" Эйтона задержали за хранение марихуаны
Центрового "Лейкерс" Эйтона задержали за хранение марихуаны - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Центрового "Лейкерс" Эйтона задержали за хранение марихуаны
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Деандре Эйтон был задержан во вторник в аэропорту на Багамах по подозрению в... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
