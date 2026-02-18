Рейтинг@Mail.ru
Центрового "Лейкерс" Эйтона задержали за хранение марихуаны
Баскетбол
Баскетбол
 
09:51 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/bagamy-2075124865.html
Центрового "Лейкерс" Эйтона задержали за хранение марихуаны
Центрового "Лейкерс" Эйтона задержали за хранение марихуаны - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Центрового "Лейкерс" Эйтона задержали за хранение марихуаны
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Деандре Эйтон был задержан во вторник в аэропорту на Багамах по подозрению в... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T09:51:00+03:00
2026-02-18T09:51:00+03:00
баскетбол
в мире
багамы
багамские острова
нассау
деандре эйтон
лос-анджелес лейкерс
финикс санз
багамы
багамские острова
нассау
в мире, багамы, багамские острова, нассау, деандре эйтон, лос-анджелес лейкерс, финикс санз, портленд трэйл блэйзерс, нба
Баскетбол, В мире, Багамы, Багамские Острова, Нассау, Деандре Эйтон, Лос-Анджелес Лейкерс, Финикс Санз, Портленд Трэйл Блэйзерс, НБА
Центрового "Лейкерс" Эйтона задержали за хранение марихуаны

Центрового "Лейкерс" Эйтона задержали на Багамах за хранение марихуаны

Сотрудник полиции
Сотрудник полиции
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Деандре Эйтон был задержан во вторник в аэропорту на Багамах по подозрению в хранении небольшого количества марихуаны, сообщает TMZ со ссылкой на заявление Королевской полиции Багамских островов.
Сообщается, что уроженец Багамских островов был задержан в аэропорту имени Линдена Пиндлинга в Нассау после того, как у его якобы заметили курящим марихуану. По словам адвоката спортсмена Деварда Фрэнсиса, его клиента ненадолго задержали сотрудники правоохранительных органов, которые обыскали его сумку на предмет наличия запрещенного вещества. После этого центровой был отпущен, никаких обвинений предъявлено не было.
В соответствии с последним коллективным соглашением, игроков НБА больше не проверяют на марихуану, и она была исключена из списка запрещенных веществ. Однако наркотик остается незаконным на Багамах.
Эйтону 27 лет. Он был выбран на драфте НБА 2018 года под общим первым номером клубом "Финикс Санз". В 2023 году центровой перешел в "Портленд Трэйл Блэйзерс", а в 2025-м стал игроком "Лейкерс".
Джаред Шоу - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
СМИ: баскетболисту из США грозит смертная казнь за контрабанду марихуаны
16 мая 2025, 14:44
 
Баскетбол
 
