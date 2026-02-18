Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" проиграл "Тоболу" в товарищеском матче в Турции
Футбол
 
13:32 18.02.2026
"Ахмат" проиграл "Тоболу" в товарищеском матче в Турции
"Ахмат" проиграл "Тоболу" в товарищеском матче в Турции
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" уступил казахстанскому "Тоболу" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
"Ахмат" проиграл "Тоболу" в товарищеском матче в Турции

"Ахмат" проиграл "Тоболу" в товарищеском матче на сборе в Белеке

Футбольный мяч на поле. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" уступил казахстанскому "Тоболу" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанской команды. У грозненцев отличился Мохамед Конате (31-я минута; с пенальти). В составе победителей голы забили Асхат Тагыберген (4) и Луис Герра (47). На 83-й минуте поле после второй желтой карточки поле покинул защитник "Ахмата" Турпал-Али Ибишев.
В среду состоится последний матч "Ахмата" на сборах, клуб встретится с калининградской "Балтикой".
Команда Станислава Черчесова ушла на зимнюю паузу на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка в 18 турах. В первой игре после возобновления чемпионата "Ахмат" 1 марта примет ЦСКА.
"Балтика" в параллельном матче победила казахстанский "Кайсар" (2:1), в команде Андрея Талалаева голы забили Кирилл Степанов и Стефан Ковач.
