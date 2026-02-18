https://ria.ru/20260218/akhmat-2075190772.html
"Ахмат" проиграл "Тоболу" в товарищеском матче в Турции
"Ахмат" проиграл "Тоболу" в товарищеском матче в Турции - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Ахмат" проиграл "Тоболу" в товарищеском матче в Турции
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" уступил казахстанскому "Тоболу" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
спорт, турция, мохамед конате, белек, асхат тагыберген, турпал-али ибишев, ахмат, тобол, балтика, российская премьер-лига (рпл)
