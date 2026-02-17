https://ria.ru/20260217/tutberidze-2074951767.html
У МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян, заявил Адамс
У МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян, заявил Адамс - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
У МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян, заявил Адамс
У Международного олимпийского комитета (МОК) нет конкретного правила, которое бы запретило тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе присутствовать на Играх РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T14:06:00+03:00
2026-02-17T14:06:00+03:00
2026-02-17T14:06:00+03:00
фигурное катание
спорт
этери тутберидзе
аделия петросян
марк адамс
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765545706_0:103:2991:1785_1920x0_80_0_0_ce277f3fe9994e9966c7fb636fffb972.jpg
https://ria.ru/20260217/olimpiada-2074783534.html
https://ria.ru/20260217/rodnina-2074934500.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765545706_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_b6a62fc1ae7110935278eaba7bdb6690.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, этери тутберидзе, аделия петросян, марк адамс, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
У МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян, заявил Адамс
Адамс: у МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать фигуристке Петросян