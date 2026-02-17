Рейтинг@Mail.ru
У МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян, заявил Адамс
Фигурное катание
 
14:06 17.02.2026
У МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян, заявил Адамс
У МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян, заявил Адамс
У Международного олимпийского комитета (МОК) нет конкретного правила, которое бы запретило тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе присутствовать на Играх РИА Новости Спорт, 17.02.2026
спорт, этери тутберидзе, аделия петросян, марк адамс, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
У МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян, заявил Адамс

Адамс: у МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать фигуристке Петросян

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. У Международного олимпийского комитета (МОК) нет конкретного правила, которое бы запретило тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе присутствовать на Играх рядом с россиянкой Аделией Петросян, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
В понедельник Тутберидзе, которая присутствует на Олимпиаде как член грузинской делегации, была на тренировке Петросян. Фигуристка тренируется в Москве в группе Тутберидзе, при этом на Олимпийских играх в качестве ее сопровождающего персонала аккредитован тренер-хореограф группы Даниил Глейхенгауз.
"Она здесь не ее главный тренер, насколько я понимаю. Вы можете заметить, что тренеры помогают другим атлетам. В частности, российский тренер помогал здесь американскому спортсмену. У нас нет какого-то конкретного правила, запрещающего это делать", - сказал Адамс во вторник на брифинге МОК.
Позднее Адамс поправился: "Я хотел сказать, что американский тренер помогал российскому спортсмену", имея в виду, вероятно, консультации тренера сборной США Рафаэла Арутюняна россиянину Петру Гуменнику на тренировках.
Петросян 18 лет, она является трехкратной чемпионкой России. На Олимпиаде в Италии она представит короткую программу 17 февраля, произвольную - 19 февраля. В короткой программе россиянка выступит под вторым стартовым номером.
Фигурное катание, Спорт, Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
 
