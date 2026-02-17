У МОК нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян, заявил Адамс

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. У Международного олимпийского комитета (МОК) нет конкретного правила, которое бы запретило тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе присутствовать на Играх рядом с россиянкой Аделией Петросян, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.