https://ria.ru/20260217/tennis-2074985995.html
Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае
Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае
Россиянка Анастасия Захарова не смогла пробиться в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T15:59:00+03:00
2026-02-17T15:59:00+03:00
2026-02-17T15:59:00+03:00
теннис
спорт
анастасия захарова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873628120_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_adfbfd06d4d4511fd17f7a1fd9f98498.png
https://ria.ru/20260217/tennis-2074975177.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873628120_178:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_4ba4fd579e715f96f95011e78cc83a94.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анастасия захарова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анастасия Захарова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае
Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира WTA 1000 в Дубае