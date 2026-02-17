Рейтинг@Mail.ru
Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае
Теннис
 
15:59 17.02.2026
Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае
Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае
Россиянка Анастасия Захарова не смогла пробиться в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T15:59:00+03:00
2026-02-17T15:59:00+03:00
теннис
спорт
анастасия захарова
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, анастасия захарова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анастасия Захарова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае

Захарова не смогла пробиться в третий круг турнира WTA 1000 в Дубае

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анастасия Захарова
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анастасия Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова не смогла пробиться в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Во вторник в матче второго раунда Захарова (104-я ракетка мира) уступила Антонии Ружич (67) из Хорватии со счетом 1:6, 7:6 (7:2), 1:6. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Dubai Duty Free Tennis Championships
17 февраля 2026 • начало в 13:40
Завершен
Antonia Ruzic
2 : 16:16:76:1
Анастасия Захарова
Захарова попала в основную сетку турнира в статусе лаки-лузера. Она сменила чешку Каролину Мухову, снявшуюся из-за усталости.
В следующем раунде Ружич встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (3) из Казахстана и австралийкой Кимберли Биррелл (94).
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Калинская уступила Гауфф во втором круге турнира в Дубае
Вчера, 15:25
 
ТеннисСпортАнастасия ЗахароваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
