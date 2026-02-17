Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер с "баранкой" потерпела поражение на турнире в Дубае
Теннис
 
13:36 17.02.2026 (обновлено: 13:45 17.02.2026)
Шнайдер с "баранкой" потерпела поражение на турнире в Дубае
Шнайдер с "баранкой" потерпела поражение на турнире в Дубае - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Шнайдер с "баранкой" потерпела поражение на турнире в Дубае
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
теннис
спорт
дубай
диана шнайдер
джессика пегула
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, дубай, диана шнайдер, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Дубай, Диана Шнайдер, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Шнайдер с "баранкой" потерпела поражение на турнире в Дубае

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Dubai Duty Free Tennis Championships
17 февраля 2026 • начало в 11:40
Завершен
Iva Jovic
2 : 16:41:66:0
Диана Шнайдер
В матче второго раунда Шнайдер (21-я ракетка мира) уступила американке Иве Йович (20) со счетом 4:6, 6:1, 0:6. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.
В следующем круге Йович встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой (5).
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Россиянка Калинская вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае
16 февраля, 18:45
 
ТеннисСпортДубайДиана ШнайдерДжессика ПегулаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
