https://ria.ru/20260217/shnajder-2074944391.html
Шнайдер с "баранкой" потерпела поражение на турнире в Дубае
Шнайдер с "баранкой" потерпела поражение на турнире в Дубае - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Шнайдер с "баранкой" потерпела поражение на турнире в Дубае
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T13:36:00+03:00
2026-02-17T13:36:00+03:00
2026-02-17T13:45:00+03:00
теннис
спорт
дубай
диана шнайдер
джессика пегула
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960479211_0:53:1440:863_1920x0_80_0_0_1af182aef3528d3b3b587664fdcff9cb.jpg
https://ria.ru/20260216/tennis-2074785400.html
дубай
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960479211_183:0:1403:915_1920x0_80_0_0_b993ccebd69f0247e2fdc2f232ec4227.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дубай, диана шнайдер, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Дубай, Диана Шнайдер, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Шнайдер с "баранкой" потерпела поражение на турнире в Дубае
Шнайдер проиграла Йович во втором круге турнира в Дубае