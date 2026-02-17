Звезда Тутберидзе выстояла! Как Петросян билась за золото Игр

Аделия Петросян выступила с короткой программой на Олимпийских играх - и справилась! Увы, судьи не расщедрились на высокие баллы за чисто исполненный прокат, но главный его итог - российская фигуристка точно будет в числе претенденток на медали!

Кто не позволил Тутберидзе быть рядом?

За день до выхода Аделии на короткую программу в кулуарах Олимпиады внезапно возникла тема, которая, казалось, уже была исчерпана после того, как Даниил Глейхенгауз , тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе , продемонстрировал аккредитацию с пометкой AIN в московском аэропорту Внуково. Это означало, что именно он будет сопровождать российскую фигуристку на Олимпийских играх. Накануне сентябрьского квалификационного турнира, напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) отказал Глейхенгаузу в таком праве, и Аделию в Пекине выводил на лед старший тренер Федерации фигурного катания на коньках России Валерий Артюхов.

Однако на первой тренировке Петросян в Милане рядом с Глейхенгаузом расположилась сама Тутберидзе, аккредитованная на Играх от сборной Грузии. Параллельно ISU опубликовал официальный релиз, в котором, не называя имен и фамилий, констатировал, что за определение сопровождающих лиц для российских и белорусских спортсменов отвечает Международный олимпийский комитет (МОК) . Сразу стало понятно, что следующий ежедневный брифинг организации скучным не будет. Ожидания подтвердились: один из зарубежных журналистов задал вопрос, может ли Тутберидзе находиться рядом с Петросян на Олимпиаде.

"Она здесь не ее главный тренер, насколько я понимаю. Вы можете заметить, что тренеры помогают другим атлетам. В честности, российский тренер помогал здесь американскому спортсмену. У нас нет какого-то конкретного правила, запрещающего это делать", - отметил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс

Позднее Адамс поправился, сказав, что имел в виду помощь американского тренера российскому атлету - видимо, имея в виду присутствие Рафаэла Арутюняна рядом с нашим Петром Гуменником на тренировке. Но на самом деле на этой Олимпиаде был и первоначально обозначенный спикером МОК кейс: российский тренер Нина Мозер стояла неподалеку от американской спортивной пары, которую она консультирует.

Как бы то ни было, тренировку в день старта - и первую на главной олимпийской арене - Петросян провела во вторник в присутствии и Глейхенгауза, и Тутберидзе. В целом, все элементы в генеральном прогоне российская фигуристка исполнила без ошибок - но на тройной аксель она не пошла. Видимо, этот прыжок так и остался "посещающим" - по формулировке, данной Тутберидзе. И штаб спортсменки принял решение сделать ставку на надежность.

Была убийственно спокойна

Петросян выступала в первой группе участниц, и телекамеры незадолго до начала соревнований поймали сцену из кулуаров - массажист группы Тутберидзе разогревал фигуристке мышцы. Тутберидзе и Глейхенгауз находились рядом. То есть возможность дать последние наставления у Этери Георгиевны, к счастью, была. Когда же Аделия вышла на ледовую разминку, ее главного наставника у борта уже не было. Глейхенгауз был указан тренером фигуристки и в официальный титрах.

В отличие от Гуменника, который открывал соревнования мужчин, Петросян исполняла короткую программу не первой - перед ней выступила белоруска Виктория Сафонова. Однако поговорка "хрен редьки не слаще" здесь более чем уместна для характеристики отношения судей к стартовым номерам. Баллы им традиционно придерживают. И три подряд титула чемпионки России, завоеванные Аделией, и космические баллы, которые она неоднократно на соревнованиях в нашей стране получала, для иностранных судей не имели никакого значения.

Настрой арбитров к россиянам и белорусам стал ясен уже после первого же прыжка Сафоновой - безукоризненно исполненный двойной аксель получил нищенскую надбавку, недалеко ушедшую от нуля. Затем, правда, белоруска сама дала повод срезать себе баллы - смазала каскад, заменив в нем один из тройных прыжков двойным.

Петросян же сумела сделать все, чтобы никаких поводов судьям не дать. По ее убийственно спокойному выражению лица и ясному взгляду было понятно - она вышла на лед забирать то, что ей принадлежит по праву. Двойной аксель - чистейший, с мощным пролетом! Тройной лутц, который подвел нашу фигуристку в Пекине, на сей раз блестящий! Каскад из тройного флипа и тройного тулупа - на первый взгляд, нет вопросов, но на экране загорелся-таки желтый свет: техническая бригада поставила элемент на пересмотр.

После проката у всех отлегло - нервы нашу фигуристку не подвели. Оставалось понять, не подведут ли судьи. Увы, на сто процентов этого сказать нельзя. Надбавки за прыжки вновь, как и в случае с Гуменником, оказались очень сдержанными. Петросян набрала за технику на три балла больше, чем в олимпийской квалификации, но это исключительно благодаря тому, что там был смазан прыжок. Почти не выросли по сравнению с турниром в Пекине и компоненты - они все так же забарахтались в районе восьмерок, а по сумме оказались больше менее чем на балл.