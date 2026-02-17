Рейтинг@Mail.ru
Аделия Петросян: результат в короткой программе фигуристок на Олимпиаде-2026
Фигурное катание
 
21:38 17.02.2026 (обновлено: 21:40 17.02.2026)
Звезда Тутберидзе выстояла! Как Петросян билась за золото Игр
Аделия Петросян: результат в короткой программе фигуристок на Олимпиаде-2026
Звезда Тутберидзе выстояла! Как Петросян билась за золото Игр
Аделия Петросян выступила с короткой программой на Олимпийских играх - и справилась! Увы, судьи не расщедрились на высокие баллы за чисто исполненный прокат, но РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
этери тутберидзе
каори сакамото
международный олимпийский комитет (мок)
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
РИА Новости Спорт
Новости
спорт, пётр гуменник, этери тутберидзе, каори сакамото, международный олимпийский комитет (мок), международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Этери Тутберидзе, Каори Сакамото, Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
Звезда Тутберидзе выстояла! Как Петросян билась за золото Игр

Петросян чисто исполнила короткую программу на Олимпиаде

Аделия Петросян
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Аделия Петросян выступила с короткой программой на Олимпийских играх - и справилась! Увы, судьи не расщедрились на высокие баллы за чисто исполненный прокат, но главный его итог - российская фигуристка точно будет в числе претенденток на медали!

Кто не позволил Тутберидзе быть рядом?

За день до выхода Аделии на короткую программу в кулуарах Олимпиады внезапно возникла тема, которая, казалось, уже была исчерпана после того, как Даниил Глейхенгауз, тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе, продемонстрировал аккредитацию с пометкой AIN в московском аэропорту Внуково. Это означало, что именно он будет сопровождать российскую фигуристку на Олимпийских играх. Накануне сентябрьского квалификационного турнира, напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) отказал Глейхенгаузу в таком праве, и Аделию в Пекине выводил на лед старший тренер Федерации фигурного катания на коньках России Валерий Артюхов.
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Петросян забыла о боли: звезда Тутберидзе провела тренировку перед стартом
Вчера, 18:20
Однако на первой тренировке Петросян в Милане рядом с Глейхенгаузом расположилась сама Тутберидзе, аккредитованная на Играх от сборной Грузии. Параллельно ISU опубликовал официальный релиз, в котором, не называя имен и фамилий, констатировал, что за определение сопровождающих лиц для российских и белорусских спортсменов отвечает Международный олимпийский комитет (МОК). Сразу стало понятно, что следующий ежедневный брифинг организации скучным не будет. Ожидания подтвердились: один из зарубежных журналистов задал вопрос, может ли Тутберидзе находиться рядом с Петросян на Олимпиаде.
"Она здесь не ее главный тренер, насколько я понимаю. Вы можете заметить, что тренеры помогают другим атлетам. В честности, российский тренер помогал здесь американскому спортсмену. У нас нет какого-то конкретного правила, запрещающего это делать", - отметил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники
16 февраля, 19:55
Позднее Адамс поправился, сказав, что имел в виду помощь американского тренера российскому атлету - видимо, имея в виду присутствие Рафаэла Арутюняна рядом с нашим Петром Гуменником на тренировке. Но на самом деле на этой Олимпиаде был и первоначально обозначенный спикером МОК кейс: российский тренер Нина Мозер стояла неподалеку от американской спортивной пары, которую она консультирует.
Как бы то ни было, тренировку в день старта - и первую на главной олимпийской арене - Петросян провела во вторник в присутствии и Глейхенгауза, и Тутберидзе. В целом, все элементы в генеральном прогоне российская фигуристка исполнила без ошибок - но на тройной аксель она не пошла. Видимо, этот прыжок так и остался "посещающим" - по формулировке, данной Тутберидзе. И штаб спортсменки принял решение сделать ставку на надежность.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Судьи отняли у русских фигуристов золото? Новая драма на Олимпиаде
Вчера, 01:56

Была убийственно спокойна

Петросян выступала в первой группе участниц, и телекамеры незадолго до начала соревнований поймали сцену из кулуаров - массажист группы Тутберидзе разогревал фигуристке мышцы. Тутберидзе и Глейхенгауз находились рядом. То есть возможность дать последние наставления у Этери Георгиевны, к счастью, была. Когда же Аделия вышла на ледовую разминку, ее главного наставника у борта уже не было. Глейхенгауз был указан тренером фигуристки и в официальный титрах.
В отличие от Гуменника, который открывал соревнования мужчин, Петросян исполняла короткую программу не первой - перед ней выступила белоруска Виктория Сафонова. Однако поговорка "хрен редьки не слаще" здесь более чем уместна для характеристики отношения судей к стартовым номерам. Баллы им традиционно придерживают. И три подряд титула чемпионки России, завоеванные Аделией, и космические баллы, которые она неоднократно на соревнованиях в нашей стране получала, для иностранных судей не имели никакого значения.
Фигуристка Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Истерика украинцев, пьянки и дефицит презервативов: скандалы Олимпиады-2026
16 февраля, 19:35
Настрой арбитров к россиянам и белорусам стал ясен уже после первого же прыжка Сафоновой - безукоризненно исполненный двойной аксель получил нищенскую надбавку, недалеко ушедшую от нуля. Затем, правда, белоруска сама дала повод срезать себе баллы - смазала каскад, заменив в нем один из тройных прыжков двойным.
Петросян же сумела сделать все, чтобы никаких поводов судьям не дать. По ее убийственно спокойному выражению лица и ясному взгляду было понятно - она вышла на лед забирать то, что ей принадлежит по праву. Двойной аксель - чистейший, с мощным пролетом! Тройной лутц, который подвел нашу фигуристку в Пекине, на сей раз блестящий! Каскад из тройного флипа и тройного тулупа - на первый взгляд, нет вопросов, но на экране загорелся-таки желтый свет: техническая бригада поставила элемент на пересмотр.
Юлия Липницкая и Алексей Урманов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Анорексия Липницкой и победа Шайдорова: почему Урманова забыли в России
16 февраля, 18:40
После проката у всех отлегло - нервы нашу фигуристку не подвели. Оставалось понять, не подведут ли судьи. Увы, на сто процентов этого сказать нельзя. Надбавки за прыжки вновь, как и в случае с Гуменником, оказались очень сдержанными. Петросян набрала за технику на три балла больше, чем в олимпийской квалификации, но это исключительно благодаря тому, что там был смазан прыжок. Почти не выросли по сравнению с турниром в Пекине и компоненты - они все так же забарахтались в районе восьмерок, а по сумме оказались больше менее чем на балл.
И итоговая оценка 72,89 - это, конечно, заметно меньше, чем Петросян с таким набором получила бы при адекватном судействе. Можно еще раз напомнить, что та же японка Каори Сакамото уже в Милане в командном турнире с таким же набором набирала под 79 баллов, а американка Алиса Лю с серьезной помаркой - почти 75. Но главный для Аделии итог - по итогам короткой программы она точно окажется в числе претенденток на медали. А в произвольной уже сможет "бомбить" четверными прыжками. Если выйдет на лед с таким же настроем, как сегодня - все должно получиться!
Михаил Шайдоров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мегасенсация в фигурном катании: русский тренер привел Казахстан к золоту
14 февраля, 02:55
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникЭтери ТутберидзеКаори СакамотоМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международный союз конькобежцев (ISU)Зимние Олимпийские игры 2026
 
