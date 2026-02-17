https://ria.ru/20260217/kolos-2075035580.html
Украинский футболист избил сотрудника военкомата
Украинский футболист клуба "Колос-2" Даниил Колесник избил сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T18:06:00+03:00
2026-02-17T18:06:00+03:00
2026-02-17T18:47:00+03:00
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский футболист клуба "Колос-2" Даниил Колесник избил сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Спортсмен разместил видео конфликта в соцсетях. На кадрах видно, как Колесник пытается защитить мужчину, которого представители ТЦК затаскивают в машину. Одному из сотрудников футболист нанес удар кулаком в лицо. Через некоторое время видео было удалено.
Колеснику 24 года, "Колос-2" выступает во Второй лиге чемпионата Украины.