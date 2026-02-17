Рейтинг@Mail.ru
Украинский футболист избил сотрудника военкомата
Футбол
 
18:06 17.02.2026 (обновлено: 18:47 17.02.2026)
Украинский футболист избил сотрудника военкомата
Украинский футболист избил сотрудника военкомата
Украинский футболист клуба "Колос-2" Даниил Колесник избил сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Украинский футболист избил сотрудника военкомата

Украинский футболист клуба "Колос-2" Колесник избил сотрудника военкомата

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский футболист клуба "Колос-2" Даниил Колесник избил сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Спортсмен разместил видео конфликта в соцсетях. На кадрах видно, как Колесник пытается защитить мужчину, которого представители ТЦК затаскивают в машину. Одному из сотрудников футболист нанес удар кулаком в лицо. Через некоторое время видео было удалено.
Колеснику 24 года, "Колос-2" выступает во Второй лиге чемпионата Украины.
Гендиректора "Ювентуса" дисквалифицировали за угрозы судье
Футбол
 
