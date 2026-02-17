Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:03 17.02.2026 (обновлено: 20:18 17.02.2026)
"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/kkhl-2075052852.html
"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 февраля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
2 : 5
Ак Барс
05:09 • Михаил Котляревский
(Игорь Мартынов, Иван Игумнов)
09:26 • Эндрю Потуральски
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
09:42 • Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Алексей Пустозеров)
10:33 • Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский)
10:42 • Никита Лямкин
(Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд)
11:19 • Mitchell Miller
(Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко)
19:53 • Григорий Денисенко
(Дмитрий Яшкин)
Встреча в Омске завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). В составе "Ак Барса" шайбы забросили Дмитрий Яшкин (10-я минута), Никита Дыняк (31), Никита Лямкин (51), Митчелл Миллер (52) и Григорий Денисенко (60). У "Авангарда" отличились Михаил Котляревский (26) и Эндрю Потуральски (30).
"Ак Барс" (77 очков) занимает третье место в таблице Восточной конференции, где "Авангард" (82) идет вторым. Обе команды обеспечили участие в плей-офф КХЛ.
