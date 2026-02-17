https://ria.ru/20260217/gumennik-2074906670.html
Гуменник рассказал о своем отношении к украинскому фигуристу
Гуменник рассказал о своем отношении к украинскому фигуристу
Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что хорошо относится к украинцу Кириллу Марсаку, несмотря на негативные высказывания в свою сторону. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Казахстан, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Гуменник рассказал о своем отношении к украинскому фигуристу
Гуменник: Марсак - хороший парень, но не может пойти против федерации
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что хорошо относится к украинцу Кириллу Марсаку, несмотря на негативные высказывания в свою сторону.
В пятницу, 13 февраля, фигуристы представили произвольные программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии
. Марсак вышел на лед под 14-м стартовым номером, сразу после Гуменника. Украинец заявил, что катание после "нейтрального спортсмена" оказало влияние на его психологическое состояние. По итогам двух программ олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров
, Гуменник
занял шестое место, а Марсак расположился на 19-й строчке.
"Он выступал сразу после меня, поэтому, когда сел (в зону ожидания для текущего лидера), я просто пытался как-то вспомнить, что я только что сделал. Попросил принести воды и телефон, написал маме. Поначалу был отвлечен, потом подумал, что, наверное, нужно все-таки смотреть, а то вдруг кто-то что-то не то подумает. Попытался посмотреть, но, на самом деле, мы еще до этого поздоровались", - заявил Гуменник в интервью Sport24.
"Кирилл, на самом деле, хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем", - добавил фигурист.