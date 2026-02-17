Гуменник рассказал о своем отношении к украинскому фигуристу

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что хорошо относится к украинцу Кириллу Марсаку, несмотря на негативные высказывания в свою сторону.

Михаил Шайдоров, В пятницу, 13 февраля, фигуристы представили произвольные программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии . Марсак вышел на лед под 14-м стартовым номером, сразу после Гуменника. Украинец заявил, что катание после "нейтрального спортсмена" оказало влияние на его психологическое состояние. По итогам двух программ олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Гуменник занял шестое место, а Марсак расположился на 19-й строчке.

"Он выступал сразу после меня, поэтому, когда сел (в зону ожидания для текущего лидера), я просто пытался как-то вспомнить, что я только что сделал. Попросил принести воды и телефон, написал маме. Поначалу был отвлечен, потом подумал, что, наверное, нужно все-таки смотреть, а то вдруг кто-то что-то не то подумает. Попытался посмотреть, но, на самом деле, мы еще до этого поздоровались", - заявил Гуменник в интервью Sport24.