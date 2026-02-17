Рейтинг@Mail.ru
Гуменник рассказал о своем отношении к украинскому фигуристу
Фигурное катание
 
11:30 17.02.2026
Гуменник рассказал о своем отношении к украинскому фигуристу
Гуменник рассказал о своем отношении к украинскому фигуристу
Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что хорошо относится к украинцу Кириллу Марсаку, несмотря на негативные высказывания в свою сторону.
Гуменник рассказал о своем отношении к украинскому фигуристу

Гуменник: Марсак - хороший парень, но не может пойти против федерации

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что хорошо относится к украинцу Кириллу Марсаку, несмотря на негативные высказывания в свою сторону.
В пятницу, 13 февраля, фигуристы представили произвольные программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Марсак вышел на лед под 14-м стартовым номером, сразу после Гуменника. Украинец заявил, что катание после "нейтрального спортсмена" оказало влияние на его психологическое состояние. По итогам двух программ олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, Гуменник занял шестое место, а Марсак расположился на 19-й строчке.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил
15 февраля, 11:45
"Он выступал сразу после меня, поэтому, когда сел (в зону ожидания для текущего лидера), я просто пытался как-то вспомнить, что я только что сделал. Попросил принести воды и телефон, написал маме. Поначалу был отвлечен, потом подумал, что, наверное, нужно все-таки смотреть, а то вдруг кто-то что-то не то подумает. Попытался посмотреть, но, на самом деле, мы еще до этого поздоровались", - заявил Гуменник в интервью Sport24.
"Кирилл, на самом деле, хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем", - добавил фигурист.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники
16 февраля, 19:55
 
