Украинский футболист "Аякса" Зинченко пропустит остаток сезона из-за травмы
18:41 16.02.2026
Украинский футболист "Аякса" Зинченко пропустит остаток сезона из-за травмы
Футболист нидерландского "Аякса" и сборной Украины Александр Зинченко получил травму колена и выбыл до конца сезона
2026
Новости
спорт, александр зинченко, аякс
Футбол, Спорт, Александр Зинченко, Аякс
Украинский футболист "Аякса" Зинченко пропустит остаток сезона из-за травмы

Футболист "Аякса" Зинченко пропустит остаток сезона из-за травмы колена

© Фото : Социальные сети сборной Украины по футболуАлександр Зинченко
Александр Зинченко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Социальные сети сборной Украины по футболу
Александр Зинченко. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Футболист нидерландского "Аякса" и сборной Украины Александр Зинченко получил травму колена и выбыл до конца сезона, сообщается в Telegram-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).
В ближайшее время 29-летний защитник перенесет операцию.
Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс" 1 февраля, подписав контракт до конца текущего сезона. За новый клуб украинец успел сыграть два матча, проведя на поле суммарно 21 минуту. По версии портала Transfermarkt, нидерландский клуб потратил на трансфер игрока 1,5 миллиона евро.
Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" в июле 2022 года. В составе "горожан" он четыре раза становился чемпионом Англии и Кубка английской лиги, также он по одному разу выигрывал с клубом Кубок и Суперкубок Англии. До перехода в "Манчестер Сити" защитник на протяжении полутора лет выступал за "Уфу".
