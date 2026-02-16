Рейтинг@Mail.ru
"Наш генофонд прорвется": Жулин о русских фамилиях фигуристов на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:23 16.02.2026 (обновлено: 16:29 16.02.2026)
"Наш генофонд прорвется": Жулин о русских фамилиях фигуристов на Олимпиаде
"Наш генофонд прорвется": Жулин о русских фамилиях фигуристов на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
"Наш генофонд прорвется": Жулин о русских фамилиях фигуристов на Олимпиаде
Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что рад обилию русских по происхождению фигуристов на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T16:23:00+03:00
2026-02-16T16:29:00+03:00
фигурное катание
спорт
александр жулин
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
спорт, александр жулин, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Фигурное катание, Спорт, Александр Жулин, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
"Наш генофонд прорвется": Жулин о русских фамилиях фигуристов на Олимпиаде

Жулин: на ОИ у фигуристов через одного русские имена, наш генофонд прорвется

Александр Жулин
Александр Жулин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что рад обилию русских по происхождению фигуристов на Олимпиаде в Италии.
По итогам короткой программы на Олимпиаде в парном катании, которая прошла 15 февраля, лидируют представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (80,01 балла). Вторыми после короткой программы идут представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46 балла). На третьей позиции располагаются канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60). Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,87) занимают четвертую строчку.
"Несмотря на отстранение российских пар, на Олимпиаде через одного - русское имя или фамилия. Но мне больше всего приятно за сборную Америки в мужском одиночном катании. Это были (Илья) Малинин, (Эндрю) Торгашев и (Максим) Наумов. Замечательные американские спортсмены. Наш генофонд везде прорвется", - сказал Жулин.
Произвольную программу 16 лучших пар представят в понедельник, 16 февраля.
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Жулин рассказал, чего ждет от Петросян на Олимпиаде
Вчера, 12:35
 
