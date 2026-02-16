"Наш генофонд прорвется": Жулин о русских фамилиях фигуристов на Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что рад обилию русских по происхождению фигуристов на Олимпиаде в Италии.
По итогам короткой программы на Олимпиаде в парном катании, которая прошла 15 февраля, лидируют представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (80,01 балла). Вторыми после короткой программы идут представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46 балла). На третьей позиции располагаются канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60). Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,87) занимают четвертую строчку.
"Несмотря на отстранение российских пар, на Олимпиаде через одного - русское имя или фамилия. Но мне больше всего приятно за сборную Америки в мужском одиночном катании. Это были (Илья) Малинин, (Эндрю) Торгашев и (Максим) Наумов. Замечательные американские спортсмены. Наш генофонд везде прорвется", - сказал Жулин.
Произвольную программу 16 лучших пар представят в понедельник, 16 февраля.