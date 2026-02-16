Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой

"Мы говорили много раз о том, что это неонацистский режим, но то, что он сделал сейчас, заявив и призвав страны буквально отторгнуть спортсменов, которые участвуют в Олимпийских играх с русскими или российскими корнями, имеющие русское-российское происхождение, то есть не про сборную речь идет, сборной - нет, ни про флаг, ни про форму - ничего подобного, ни про государственность, ни, естественно, про политические пристрастия спортсменов, а именно про их этнику и культурно-историческое происхождение. Это, безусловно, тот самый неонацизм", - добавила Захарова.