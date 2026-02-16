Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
04:10 16.02.2026
Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой
Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой
Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием, чудовищной нацистской риторикой, заявила официальный... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой

Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде запугиванием

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием, чудовищной нацистской риторикой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, - это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство", - сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
"Мы говорили много раз о том, что это неонацистский режим, но то, что он сделал сейчас, заявив и призвав страны буквально отторгнуть спортсменов, которые участвуют в Олимпийских играх с русскими или российскими корнями, имеющие русское-российское происхождение, то есть не про сборную речь идет, сборной - нет, ни про флаг, ни про форму - ничего подобного, ни про государственность, ни, естественно, про политические пристрастия спортсменов, а именно про их этнику и культурно-историческое происхождение. Это, безусловно, тот самый неонацизм", - добавила Захарова.
