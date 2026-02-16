https://ria.ru/20260216/zaharova-2074584484.html
Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой
Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой
Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием, чудовищной нацистской риторикой, заявила официальный... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T04:10:00+03:00
2026-02-16T04:10:00+03:00
2026-02-16T04:10:00+03:00
россия
мария захарова
владимир зеленский
в мире
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074569093.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, владимир зеленский, в мире, зимние олимпийские игры 2026
Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, В мире, Зимние Олимпийские игры 2026
Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой
Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде запугиванием
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием, чудовищной нацистской риторикой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский
, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, - это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство", - сказала Захарова
в программе "Большая игра"
на Первом канале.
"Мы говорили много раз о том, что это неонацистский режим, но то, что он сделал сейчас, заявив и призвав страны буквально отторгнуть спортсменов, которые участвуют в Олимпийских играх с русскими или российскими корнями, имеющие русское-российское происхождение, то есть не про сборную речь идет, сборной - нет, ни про флаг, ни про форму - ничего подобного, ни про государственность, ни, естественно, про политические пристрастия спортсменов, а именно про их этнику и культурно-историческое происхождение. Это, безусловно, тот самый неонацизм", - добавила Захарова.