Тарасова заявила, что ее не интересуют выступления пар на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:21 16.02.2026 (обновлено: 14:41 16.02.2026)
Тарасова заявила, что ее не интересуют выступления пар на Олимпиаде
Тарасова заявила, что ее не интересуют выступления пар на Олимпиаде
фигурное катание, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
Тарасова заявила, что ее не интересуют выступления пар на Олимпиаде

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ее не интересует то, кто и как выступит в парном катании на Олимпийских играх в Италии, поскольку там нет двух основных дуэтов из России.
По итогам короткой программы на Олимпиаде в парном катании, которая прошла 15 февраля, лидируют представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (80,01 балла). Вторыми после короткой программы идут представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46 балла). На третьей позиции располагаются канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60). Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,87) занимают четвертую строчку.
"Нет двух основных русских пар, без которых соревнования по парному катанию - а я их внимательно смотрела - теряют свой уровень мастерства и понимания фигурного катания. Поэтому меня не интересует, кто какое место займет", - сказала Тарасова.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тарасова назвала успех российских тренеров в короткой программе пар победой
Вчера, 14:11
"Я никак не хочу оскорблять другие пары. Просто уровень пар, которые побеждали на Олимпийских играх, всегда был очень высок", - подчеркнула заслуженный тренер СССР.
По итогам короткой программы произвольную 16 февраля представят 16 лучших пар.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Жулин рассказал, чего ждет от Петросян на Олимпиаде
Вчера, 12:35
 
Фигурное катание, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
 
