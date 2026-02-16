Тарасова заявила, что ее не интересуют выступления пар на Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ее не интересует то, кто и как выступит в парном катании на Олимпийских играх в Италии, поскольку там нет двух основных дуэтов из России.