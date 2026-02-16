Тарасова заявила, что ее не интересуют выступления пар на Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ее не интересует то, кто и как выступит в парном катании на Олимпийских играх в Италии, поскольку там нет двух основных дуэтов из России.
По итогам короткой программы на Олимпиаде в парном катании, которая прошла 15 февраля, лидируют представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (80,01 балла). Вторыми после короткой программы идут представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46 балла). На третьей позиции располагаются канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60). Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,87) занимают четвертую строчку.
"Нет двух основных русских пар, без которых соревнования по парному катанию - а я их внимательно смотрела - теряют свой уровень мастерства и понимания фигурного катания. Поэтому меня не интересует, кто какое место займет", - сказала Тарасова.
"Я никак не хочу оскорблять другие пары. Просто уровень пар, которые побеждали на Олимпийских играх, всегда был очень высок", - подчеркнула заслуженный тренер СССР.
По итогам короткой программы произвольную 16 февраля представят 16 лучших пар.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.