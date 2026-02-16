Рейтинг@Mail.ru
Король Швеции пошутил над жестким падением лыжницы на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:18 16.02.2026 (обновлено: 14:42 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/korol-2074673765.html
Король Швеции пошутил над жестким падением лыжницы на Олимпиаде
Король Швеции пошутил над жестким падением лыжницы на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Король Швеции пошутил над жестким падением лыжницы на Олимпиаде
Король Швеции Карл XVI Густав в ироничной форме прокомментировал жесткое падение шведской лыжницы Эббы Андерссон на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T13:18:00+03:00
2026-02-16T14:42:00+03:00
лыжные гонки
швеция
эбба андерссон
зимние олимпийские игры 2026
в мире
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847908973_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_e0e00568e188fb01f5f9f84f5ab84320.jpg
https://ria.ru/20260215/fis-2074500093.html
https://ria.ru/20260211/oi-2073752250.html
швеция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847908973_241:0:2717:1857_1920x0_80_0_0_3337ffde7fa57ab94bb51c1ec587a60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
швеция, эбба андерссон, зимние олимпийские игры 2026, в мире, вокруг спорта
Лыжные гонки, Швеция, Эбба Андерссон, Зимние Олимпийские игры 2026, В мире, Вокруг спорта
Король Швеции пошутил над жестким падением лыжницы на Олимпиаде

Король Швеции пошутил над жестким падением шведской лыжницы Андерссон на ОИ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭбба Андерссон
Эбба Андерссон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Эбба Андерссон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Король Швеции Карл XVI Густав в ироничной форме прокомментировал жесткое падение шведской лыжницы Эббы Андерссон на Олимпиаде в Италии.
Андерссон несколько раз упала во время эстафеты 4х7,5 километров в лыжных гонках в субботу. После последнего падения она потеряла лыжу и была вынуждена ехать на одной более 30 секунд. Команда Швеции тогда завоевала серебряную медаль, уступив золото сборной Норвегии.
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
FIS отклонила апелляцию финнов на результаты спринта, где победил Клебо
15 февраля, 12:57
«
"Вы все отлично справились. И Эбба, просто потрясающе! Какое падение! Никогда не видел, чтобы лыжник-гонщик так летал по воздуху", - сказал король, чьи слова приводит газета Aftonbladet.
Как уточняет издание, он созвонился со шведской командой по видеосвязи.
«
"Я понимаю, что вы разочарованы тем, что упустили золотую медаль. Должен признаться, я тоже был разочарован", - сказал монарх.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Норвежские лыжницы "недохимичили" на Олимпиаде, заявил Васильев
11 февраля, 19:28
 
Лыжные гонкиШвецияЭбба АндерссонЗимние Олимпийские игры 2026В миреВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Салават Юлаев
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ц. Шан
    66
    42
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Барселона
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Лечче
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Амур
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Укидзима
    А. Захарова
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    А. Калинская
    614
    266
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала