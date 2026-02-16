Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" продлил серию поражений в КХЛ
Хоккей
 
14:46 16.02.2026 (обновлено: 14:59 16.02.2026)
"Адмирал" продлил серию поражений в КХЛ
"Адмирал" продлил серию поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
"Адмирал" продлил серию поражений в КХЛ
Хабаровский "Амур" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026
"Адмирал" продлил серию поражений в КХЛ

"Адмирал" проиграл "Амуру" и продлил серию поражений в КХЛ до шести матчей

© Фото : Пресс-служба ХК "Амур"Александр Гальченюк
Александр Гальченюк - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Амур"
Александр Гальченюк. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Хабаровский "Амур" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе "Амура" шайбы забросили Александр Гальченюк (23-я минута), Кирилл Слепец (24) и Алекс Броадхёрст (57). Голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил 25 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности, оформив пятый в сезоне и 16-й в карьере в КХЛ шатаут.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 февраля 2026 • начало в 12:30
Завершен
Адмирал
0 : 3
Амур
02:54 • Алекс Гальченюк
(Ярослав Лихачев)
03:26 • Кирилл Слепец
(Евгений Грачев, Кирилл Петков)
16:28 • Алекс Бродхерст
(Григорий Кузьмин, Никита Евсеев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Амур" (47 очков) прервал серию поражений из трех матчей и располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции, где "Адмирал" (38), проигравший в шестой игре подряд, идет последним, 11-м.
В следующем матче "Амур" сыграет с новосибирской "Сибирью" в гостях 18 февраля. "Адмирал" 20 февраля встретится с екатеринбургским "Автомобилистом" на льду соперника.
Дамир Шарипзянов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
КХЛ назвала лучших игроков недели
Вчера, 12:30
 
ХоккейСпортАмурКирилл СлепецАдмиралКХЛ 2025-2026
 
