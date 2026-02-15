https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074542650.html
Петросян не заявила тройной аксель на короткую программу на Олимпиаде
Петросян не заявила тройной аксель на короткую программу на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Петросян не заявила тройной аксель на короткую программу на Олимпиаде
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не заявила тройной аксель на короткую программу на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T18:16:00+03:00
2026-02-15T18:16:00+03:00
2026-02-15T18:19:00+03:00
спорт
россия
италия
санкт-петербург
аделия петросян
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
фигурное катание
россия
италия
санкт-петербург
Петросян не заявила тройной аксель на короткую программу на Олимпиаде
Фигуристка Петросян не заявила тройной аксель на короткую программу на Олимпиаде