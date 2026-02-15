Рейтинг@Mail.ru
Сборная США обыграла команду Дании в матче хоккейного турнира Олимпиады
Хоккей
 
01:48 15.02.2026
Сборная США обыграла команду Дании в матче хоккейного турнира Олимпиады
Сборная США обыграла команду Дании в матче хоккейного турнира Олимпиады
Сборная США одержала волевую победу над командой Дании в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
спорт, сша, мэттью болди, зимние олимпийские игры 2026, брэди ткачук, джек айкел, италия, дания
Хоккей, Спорт, США, Мэттью Болди, Зимние Олимпийские игры 2026, Брэди Ткачук, Джек Айкел, Италия, Дания
Сборная США обыграла команду Дании в матче хоккейного турнира Олимпиады

Сборная США одержала волевую победу над датчанами в матче хоккейного турнира ОИ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сборная США одержала волевую победу над командой Дании в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.
Встреча группы C завершилась победой американцев со счетом 6:3 (1:2, 3:1, 2:0). В составе сборной США шайбы забросили Мэтт Болди (4-я минута), Брэди Ткачук (30), Джек Айкел (31), Ноа Ханифин (38), Джейк Генцел (48) и Джек Хьюз (55). У датчан отличились Ник Олесен (2), Николас Йенсен (12) и Филлип Бруггиссер (40).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа C
14 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
США
6 : 3
Дания
03:35 • Мэттью Болди
(Квин Хьюс, Яккоб Славин)
29:26 • Брэди Ткачук
(Джек Айкел)
30:23 • Джек Айкел
(Мэттью Ткачук)
37:23 • Ноа Ханифин
(Винсент Трочек, Брок Фабер)
47:24 • Джейк Гентцель
(Остон Мэттьюс)
54:27 • Джек Хьюз
(Брок Нельсон)
01:40 • Ник Олесен
(Оскар Фискер Молгаард, Миккель Огард)
11:16 • Николас Йенсен
(Malte Setkov)
39:57 • Филип Бруггиссер
(Николай Элерс, Александр Тру)
В третьем периоде травму получил вратарь сборной Дании Мадс Сёгор. Его сменил Фредерик Дихов.
Сборная США набрала 6 очков и за тур до конца групповой стадии возглавляет таблицу квартета. Датчане проиграли два матча и идут последними. Второе место занимают латвийцы (3), третье - немцы (3).
В следующем матче сборная США сыграет с командой Германии 15 февраля. Датчане в этот же день встретятся с латвийцами.
