Сборная США обыграла команду Дании в матче хоккейного турнира Олимпиады

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сборная США одержала волевую победу над командой Дании в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.
Встреча группы C завершилась победой американцев со счетом 6:3 (1:2, 3:1, 2:0). В составе сборной США шайбы забросили Мэтт Болди (4-я минута), Брэди Ткачук (30), Джек Айкел (31), Ноа Ханифин (38), Джейк Генцел (48) и Джек Хьюз (55). У датчан отличились Ник Олесен (2), Николас Йенсен (12) и Филлип Бруггиссер (40).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа C
14 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
03:35 • Мэттью Болди
29:26 • Брэди Ткачук
30:23 • Джек Айкел
37:23 • Ноа Ханифин
(Винсент Трочек, Брок Фабер)
47:24 • Джейк Гентцель
54:27 • Джек Хьюз
01:40 • Ник Олесен
(Оскар Фискер Молгаард, Миккель Огард)
11:16 • Николас Йенсен
(Malte Setkov)
39:57 • Филип Бруггиссер
В третьем периоде травму получил вратарь сборной Дании Мадс Сёгор. Его сменил Фредерик Дихов.
Сборная США набрала 6 очков и за тур до конца групповой стадии возглавляет таблицу квартета. Датчане проиграли два матча и идут последними. Второе место занимают латвийцы (3), третье - немцы (3).
В следующем матче сборная США сыграет с командой Германии 15 февраля. Датчане в этот же день встретятся с латвийцами.