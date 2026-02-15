Сборная США обыграла команду Дании в матче хоккейного турнира Олимпиады

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сборная США одержала волевую победу над командой Дании в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.

Сборная США набрала 6 очков и за тур до конца групповой стадии возглавляет таблицу квартета. Датчане проиграли два матча и идут последними. Второе место занимают латвийцы (3), третье - немцы (3).