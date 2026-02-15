Шорт-трекист Посашков заявил, что болел за Гуменника

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский шорт-трекист Иван Посашков, участвующий в Олимпиаде-2026, рассказал, что болел за фигуриста Петра Гуменника, и выразил сожаление в связи с тем, что не успел поддержать его лично.