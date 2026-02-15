Рейтинг@Mail.ru
Шорт-трекист Посашков заявил, что болел за Гуменника
Фигурное катание
 
01:35 15.02.2026
Шорт-трекист Посашков заявил, что болел за Гуменника
Шорт-трекист Посашков заявил, что болел за Гуменника
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский шорт-трекист Иван Посашков, участвующий в Олимпиаде-2026, рассказал, что болел за фигуриста Петра Гуменника, и выразил сожаление в связи с тем, что не успел поддержать его лично.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Победителем стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. В субботу Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 метров.
«
"Не каждому дано стать олимпийским чемпионом. Так что я просто получаю эмоции. Вчера вечером смотрел фигурное катание, рад за Мишу Шайдорова - болел за него, он вообще легенда. Конечно, болели за Петю, когда сидели в столовой. Жаль, что не смогли приехать сюда (в Милан - ред.), было уже поздно. Передаю привет семье, тренерам, команде. С Андреем Ивановичем (Максимовым, тренером сборной России по шорт-треку - ред.) мы на связи, но пока не знаю, что он написал, не подходил к телефону. После первой дистанции он сказал мне: "Молодец, пробовал, рисковал", - сказал Посашков в интервью Okko.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Фигурное катаниеСпортКазахстанМиланРоссияМихаил ШайдоровЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
