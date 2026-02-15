Рейтинг@Mail.ru
На хоккейном матче Дании и США на ОИ болельщики вывесили флаг Гренландии - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 15.02.2026 (обновлено: 01:08 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074444877.html
На хоккейном матче Дании и США на ОИ болельщики вывесили флаг Гренландии
На хоккейном матче Дании и США на ОИ болельщики вывесили флаг Гренландии - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
На хоккейном матче Дании и США на ОИ болельщики вывесили флаг Гренландии
Несколько болельщиков сборной Дании по хоккею размахивали флагами Гренландии на матче против сборной США в рамках группового этапа хоккейного турнира на... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T00:42:00+03:00
2026-02-15T01:08:00+03:00
гренландия
дональд трамп
нато
марк рютте
дания
сша
в мире
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
https://ria.ru/20260206/flag-2072814731.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
гренландия, дональд трамп, нато, марк рютте, дания, сша, в мире, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Гренландия, Дональд Трамп, НАТО, Марк Рютте, Дания, США, В мире, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
На хоккейном матче Дании и США на ОИ болельщики вывесили флаг Гренландии

Фанаты сборной Дании по хоккею вывесили флаги Гренландии на матче с США на ОИ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Несколько болельщиков сборной Дании по хоккею размахивали флагами Гренландии на матче против сборной США в рамках группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча группы C проходит в субботу в Милане. На 2-й минуте форвард сборной Дании Ник Олесен открыл счет, после чего в трансляцию попали датские болельщики с флагами Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Соединенные Штаты от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Инициатива Трампа не получила поддержки и в Европе. Тем не менее переговоры о судьбе острова продолжаются. В январе президент сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии.
Олимпийские кольца на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр
6 февраля, 22:55
 
ГренландияДональд ТрампНАТОМарк РюттеДанияСШАВ миреЗимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала