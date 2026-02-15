На хоккейном матче Дании и США на ОИ болельщики вывесили флаг Гренландии

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Несколько болельщиков сборной Дании по хоккею размахивали флагами Гренландии на матче против сборной США в рамках группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча группы C проходит в субботу в Милане. На 2-й минуте форвард сборной Дании Ник Олесен открыл счет, после чего в трансляцию попали датские болельщики с флагами Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Соединенные Штаты от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Инициатива Трампа не получила поддержки и в Европе. Тем не менее переговоры о судьбе острова продолжаются. В январе президент сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии.
