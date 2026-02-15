Малинин выступит на показательных выступлениях на Олимпиаде, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, сообщает в соцсети Х журналистка Кристин Бреннан.
Показательные выступления пройдут 21 февраля. Ранее стало известно, что в них также примет участие российский фигурист Петр Гуменник. В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
По данным источника, Малинин также решил выступить в марте на чемпионате мира в Праге. Он является действующим двукратным чемпионом мира.
Малинину 21 год. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при. Американец является обладателем рекордных баллов за произвольную программу (238,24).