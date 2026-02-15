Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" проиграло "Спартаку", но вышло в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
19:28 15.02.2026 (обновлено: 20:16 15.02.2026)
Минское "Динамо" проиграло "Спартаку", но вышло в плей-офф КХЛ
Московский "Спартак" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.02.2026
спорт, москва, минск, иван морозов, дмитрий вишневский, михаил мальцев, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Москва, Минск, Иван Морозов, Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Минское "Динамо" проиграло "Спартаку", но вышло в плей-офф КХЛ

Минское "Динамо" вышло в плей-офф КХЛ, несмотря на поражение от "Спартака"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВиталий Пинчук и Вадим Мороз
Виталий Пинчук и Вадим Мороз - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Виталий Пинчук и Вадим Мороз. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). В составе "Спартака" шайбы забросили Иван Морозов (5-я минута), Дмитрий Вишневский (23), Михаил Мальцев (39) и Павел Порядин (48). У "Динамо" отличились Виталий Пинчук (34), Сэм Энэс (43) и Ксавье Уэлле (44).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Спартак Москва
4 : 3
Динамо Минск
04:38 • Иван Морозов
(Даниил Гутик)
02:38 • Дмитрий Вишневский
(Даниил Орлов, Никита Коростелев)
18:01 • Михаил Мальцев
(Кристиан Ярош, Иван Морозов)
07:11 • Павел Порядин
(Никита Коростелев)
13:27 • Виталий Пинчук
(Роберт Хэмилтон, Тай Смит)
02:37 • Сам Анас
(Алекс Лимож, Тай Смит)
03:50 • Ксавье Уэлле
(Райан Спунер, Николас Мелоче)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Американский нападающий Энэс забросил 27-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и побил клубный снайперский рекорд, превзойдя показатели канадцев Мэтта Эллисона и Джеффа Плэтта. Кроме того, "Динамо" стало второй командой после магнитогорского "Металлурга", которая преодолела отметку в 200 заброшенных шайб в текущем сезоне. Предыдущий клубный рекорд - 206 голов - был установлен в сезоне-2024/25. После матча со "Спартаком" у команды стало 202 гола.
"Динамо" (73 очка) прервало трехматчевую победную серию и идет на втором месте в таблице Западной конференции, где "Спартак" (64), прервавший серию из трех поражений, располагается на седьмой строчке. Несмотря на поражение, минчане досрочно вышли в плей-офф, так как в другом матче идущие девятыми "Шанхайские драконы" дома уступили ЦСКА в овертайме со счетом 1:2 и лишились шансов догнать белорусский клуб.
В следующем матче "Динамо" и "Спартак" сыграют в Минске 18 февраля.
В другом матче дня нижегородское "Торпедо" дома уступило московскому "Динамо" со счетом 2:4.
"Автомобилист" со счетом 8:1 разгромил "Металлург" в матче КХЛ
Вчера, 16:57
 
