Минское "Динамо" проиграло "Спартаку", но вышло в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). В составе "Спартака" шайбы забросили Иван Морозов (5-я минута), Дмитрий Вишневский (23), Михаил Мальцев (39) и Павел Порядин (48). У "Динамо" отличились Виталий Пинчук (34), Сэм Энэс (43) и Ксавье Уэлле (44).
15 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
04:38 • Иван Морозов
(Даниил Гутик)
02:38 • Дмитрий Вишневский
(Даниил Орлов, Никита Коростелев)
18:01 • Михаил Мальцев
07:11 • Павел Порядин
13:27 • Виталий Пинчук
(Роберт Хэмилтон, Тай Смит)
03:50 • Ксавье Уэлле
Американский нападающий Энэс забросил 27-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и побил клубный снайперский рекорд, превзойдя показатели канадцев Мэтта Эллисона и Джеффа Плэтта. Кроме того, "Динамо" стало второй командой после магнитогорского "Металлурга", которая преодолела отметку в 200 заброшенных шайб в текущем сезоне. Предыдущий клубный рекорд - 206 голов - был установлен в сезоне-2024/25. После матча со "Спартаком" у команды стало 202 гола.
"Динамо" (73 очка) прервало трехматчевую победную серию и идет на втором месте в таблице Западной конференции, где "Спартак" (64), прервавший серию из трех поражений, располагается на седьмой строчке. Несмотря на поражение, минчане досрочно вышли в плей-офф, так как в другом матче идущие девятыми "Шанхайские драконы" дома уступили ЦСКА в овертайме со счетом 1:2 и лишились шансов догнать белорусский клуб.
В следующем матче "Динамо" и "Спартак" сыграют в Минске 18 февраля.
В другом матче дня нижегородское "Торпедо" дома уступило московскому "Динамо" со счетом 2:4.