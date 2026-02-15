Главный позор Олимпиады: заменившую Россию команду выносят все

Сборная Канады прошлась катком по команде Франции, которую включили в олимпийский хоккейный турнир вместо России. Соотечественники президента IIHF Люка Тардифа — худшие на Играх-2026.

Мощное унижение Франции

Сборная Канады ожидаемо расправилась с командой Франции в матче заключительного тура группового этапа мужского турнира на зимних Олимпийских играх — 2026. "Кленовые", прибывшие в Италию с очень мощным по именам составом, не дали ни шанса французам, которые могут похвастать лишь одним игроком из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Стефаном Да Костой, хорошо известного в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игра с заведомо известным исходом завершилась крупной победой подопечных Джона Купера со счетом 10:2.

Начало встречи, несмотря на прогнозируемый результат, вышло захватывающим: к середине первого периода обе команды организовали три гола менее чем за одну минуту. Первым слово взял известный товарищ и одноклубник Александра Овечкина Том Уилсон, в котором звездный россиянин и лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ видит будущего капитана в "Вашингтон Кэпиталз". Канадец эффектно сыграл в прыжке на добивании после дальнего броска Дрю Даути. Через 13 секунд после его гола Флоран Дуэ повторил схему и сравнял счет, успешно сыграв на добивании после того, как Джордан Биннингтон отбил шайбу перед собой. Следом канадцы организовали классный контрвыпад два в одного при участии Марка Стоуна и Сидни Кросби, который сделал технично и подключил третьим участником атаки Девона Тэйвза, расстрелявшего вратаря сборной Франции.

Если интрига в матче и жила, то только в эту минуту. В остальное время сборная Канады буквально куражилась и отрабатывала свои схемы, будто на тренировке, мучая голкипера французов Жюльяна Хунку. Хунка за всю свою карьеру на международном уровне не одержал ни одной победы на официальных турнирах — тем примечательней, что именно его тренерский штаб французской команды бросил под канадский каток.

© REUTERS / Mike Segar Вратрь сборной Франции по хоккею Жюльян Хунка © REUTERS / Mike Segar Вратрь сборной Франции по хоккею Жюльян Хунка

До первого перерыва канадцы забили еще, отличившись при игре в меньшинстве, а уже во втором периоде подопечные Купера принялись громить соперника: поочередно до второго перерыва голы праздновали Кейл Макар, реализовавший штрафной бросок Маклин Селебрини и главный ветеран на хоккейном турнире в Италии Сидни Кросби. В третьем периоде канадцы усилиями Коннора Макдэвида, Бо Хорвата, Брэндона Хагела и Селебрини оформили еще четыре шайбы. "Кленовые" настолько не ощущали сопротивления, что в одном эпизоде некоторое время провели вчетвером, хотя не имели никакого удаления, — их пятый полевой игрок попросту замешкался и "прозевал" свою смену.

Французы в ходе этого избиения смогли ответить лишь своим вторым голом в матче и дракой между Томом Уилсоном и Пьером Криноном, которому удалось уложить известного канадского хулигана на лед, что является большой редкостью среди соперников форварда "Вашингтона" в НХЛ.

© REUTERS / David W Cerny Том Уилсон и Пьерр Кринон © REUTERS / David W Cerny Том Уилсон и Пьерр Кринон

Худшие на Олимпиаде

Вряд ли кто-нибудь вообще ожидал от французов высоких достижений на Олимпиаде в Италии. Подопечные Йорика Трея пока могут занести себе в актив лишь перестрелку в матче с Чехией, в котором они вели в счете аж десять минут, но все равно проиграли (3:6), умудрившись при игре в большинстве допустить выход "три в ноль" на свои ворота. По итогам группового турнира французская команда прогнозируемо находится на дней общей турнирной таблицы мужского хоккейного турнира на Играх-2026.

В трех матчах французы забросили суммарно пять шайб, но пропустили 20. Сборная Франции — единственная команда на турнире, кто пропустил 20 шайб. По разнице заброшенных и пропущенных шайб (-15) французы делят одну строчку с хозяевами Олимпиады итальянцами. При этом итальянская команда, не набравшая ни одного очка в групповом этапе и пропустившая 19 шайб в трех матчах, все равно идет на последнем месте. Регламент турнира гласит, что при равенстве очков турнирное положение определяется разницей голов, а затем — числом заброшенных шайб. Французы опережают итальянцев лишь благодаря тому, что оформили на один гол больше.

© REUTERS / David W Cerny Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче с Францией на Олимпиаде-2026 © REUTERS / David W Cerny Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче с Францией на Олимпиаде-2026

Как они вообще оказались на Олимпиаде?

Об уровне олимпийского хоккейного турнира, где разница в классе у команд сильно бросается в глаза, нет смысла говорить, пока Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет (МОК) не поднимут вопрос об изменении формата квалификации сборных на Игры. Но Олимпиада в Италии — особенный момент.

Если к участию итальянцев как команды, которая попала на Игры автоматически в качестве хозяев соревнований, вопросов не имеется, то сборной Франции изначально не должно было быть на Олимпиаде. Причем ни мужской, ни женской.

После того, как IIHF перестала допускать россиян и белорусов до участия во всех турнирах под своей эгидой, организация, президентом которой является француз Люк Тардиф, сделала все, чтобы зимние Игры-2026 обошлись без сильнейших хоккеистов. Международная федерация хоккея в очередной раз прикрылась "соображениями безопасности" и продлила отстранение россиян и белорусов. Последних лишили участия в квалификационном олимпийском первенстве. Российскую же сборную, которую на Олимпиаде должны были представить такие звезды, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Сергей Бобровский, Михаил Сергачев, Дмитрий Орлов и многие другие, отодвинули по политическим мотивам, проигнорировав последние рекомендации МОК.

Мужская сборная Франции, не участвовавшая в Играх с 2002 года и находящаяся на данный момент вне элитного дивизиона IIHF, получила путевку в Италию не по спортивному принципу как лучшая команда из тех, кто занял вторые места в квалификации. Президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо не скрывал своей радости от такого решения федерации своего соотечественника Тардифа:

« "Мы ждали этого с нетерпением. Рад за наших спортсменов, которые усердно работают, они воплотят заветную мечту в реальность. Наши хоккеисты заслужили попасть на Олимпиаду, хотя это и произошло по причине ситуации на Украине".

Французские хоккеистки, попавшие на Олимпиаду вместо россиянок, в женском хоккейном турнире ожидаемо также не добились успеха. Француженки, до этого ни разу не участвовавшие в Играх, показали худший результат среди всех команд, набрав один балл в четырех матчах и пропустили 13 шайб при четырех заброшенных.