"Северсталь" обыграла "Нефтехимик" и досрочно вышла в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" обыграла нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). В составе "Северстали" шайбы забросили Руслан Абросимов (8-я минута), Николай Буренов (20) и Даниил Казулаев (29), набравший первое очко в КХЛ. У "Нефтехимика" отличился Дамир Жафяров (16).
15 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
07:26 • Руслан Абросимов
(Владислав Цицюра, Николай Буренов)
19:12 • Николай Буренов
08:13 •
(Илья Иванцов, Thomas Gregoire)
15:47 • Дамир Жафяров
"Северсталь" (74 очка) поднялась на вторую строчку таблицы Западной конференции, став третьим после ярославского "Локомотива" и минского "Динамо" клубом конференции, вышедшим в плей-офф. "Нефтехимик" с 59 очками занимает шестое место на Востоке.
В следующем матче "Северсталь" сыграет с петербургским СКА в гостях 18 февраля. "Нефтехимик" днем раньше встретится с ярославским "Локомотивом" на льду соперника.