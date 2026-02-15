Рейтинг@Mail.ru
19:29 15.02.2026
"Северсталь" обыграла "Нефтехимик" и досрочно вышла в плей-офф КХЛ
"Северсталь" обыграла "Нефтехимик" и досрочно вышла в плей-офф КХЛ
Череповецкая "Северсталь" обыграла нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
руслан абросимов, дамир жафяров, северсталь, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Руслан Абросимов, Дамир Жафяров, Северсталь, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Северсталь"
Северсталь - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Северсталь"
"Северсталь". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" обыграла нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). В составе "Северстали" шайбы забросили Руслан Абросимов (8-я минута), Николай Буренов (20) и Даниил Казулаев (29), набравший первое очко в КХЛ. У "Нефтехимика" отличился Дамир Жафяров (16).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Северсталь
3 : 1
Нефтехимик
07:26 • Руслан Абросимов
(Владислав Цицюра, Николай Буренов)
19:12 • Николай Буренов
(Руслан Абросимов, Данил Веряев)
08:13 •
(Илья Иванцов, Thomas Gregoire)
15:47 • Дамир Жафяров
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Северсталь" (74 очка) поднялась на вторую строчку таблицы Западной конференции, став третьим после ярославского "Локомотива" и минского "Динамо" клубом конференции, вышедшим в плей-офф. "Нефтехимик" с 59 очками занимает шестое место на Востоке.
В следующем матче "Северсталь" сыграет с петербургским СКА в гостях 18 февраля. "Нефтехимик" днем раньше встретится с ярославским "Локомотивом" на льду соперника.
Минское "Динамо" проиграло "Спартаку", но вышло в плей-офф КХЛ
Вчера, 19:28
ХоккейРуслан АбросимовДамир ЖафяровСеверстальНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
