Рейтинг@Mail.ru
"Райо Вальекано" разгромил "Атлетико" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:13 15.02.2026 (обновлено: 20:19 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/futbol-2074555745.html
"Райо Вальекано" разгромил "Атлетико" в матче Ла Лиги
"Райо Вальекано" разгромил "Атлетико" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
"Райо Вальекано" разгромил "Атлетико" в матче Ла Лиги
"Райо Вальекано" обыграл "Атлетико" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T20:13:00+03:00
2026-02-15T20:19:00+03:00
футбол
мадрид
диего симеоне
райо вальекано
атлетико (мадрид)
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848417438_178:58:1322:702_1920x0_80_0_0_e3bf407d0cdfa2daf4a112c0f0a2960c.jpg
https://ria.ru/20260215/ayb-2074506007.html
мадрид
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848417438_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_32f60496e8dcba8bda974f944a1958e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
мадрид, диего симеоне, райо вальекано, атлетико (мадрид), чемпионат испании по футболу
Футбол, Мадрид, Диего Симеоне, Райо Вальекано, Атлетико (Мадрид), Чемпионат Испании по футболу
"Райо Вальекано" разгромил "Атлетико" в матче Ла Лиги

"Райо Вальекано" обыграл "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

© пресс-служба клуба "Райо Вальекано"Футболисты "Райо Вальекано"
Футболисты Райо Вальекано - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© пресс-служба клуба "Райо Вальекано"
Футболисты "Райо Вальекано". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Райо Вальекано" обыграл "Атлетико" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мадридское дерби, которое прошло в воскресенье в Леганесе, завершилось со счетом 3:0. Мячи забили Фран Перес (40-я минута), Оскар Валентин (45) и Нобель Менди (76).
Чемпионат Испании по футболу
15 февраля 2026 • начало в 18:15
Завершен
Райо Вальекано
3 : 0
Атлетико Мадрид
40‎’‎ • Фран Перес
(Андрей Ратиу)
45‎’‎ • Оскар Валентин
76‎’‎ • Nobel Mendy
(Альваро Гарсия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Решение о переносе матча в Леганес из Мадрида из-за неудовлетворительного качества поля приняла Ла Лига. Ранее по этой же причине был перенесен на другую дату домашний матч "Райо Вальекано" с "Овьедо".
"Райо Вальекано" прервал трехматчевую серию поражений в Ла Лиге и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Атлетико" с 45 баллами располагается на четвертой позиции.
В следующем туре "Райо Вальекано" 21 февраля в гостях сыграет с "Бетисом", а команда Диего Симеоне в тот же день примет "Эспаньол".
Джордон Айб - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Экс-футболиста "Ливерпуля" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
Вчера, 13:38
 
ФутболМадридДиего СимеонеРайо ВальеканоАтлетико (Мадрид)Чемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    8
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Москва
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Нефтехимик
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Франция
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Уиган Атлетик
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Рома
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Германия
    5
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала