"Райо Вальекано" разгромил "Атлетико" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Райо Вальекано" обыграл "Атлетико" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мадридское дерби, которое прошло в воскресенье в Леганесе, завершилось со счетом 3:0. Мячи забили Фран Перес (40-я минута), Оскар Валентин (45) и Нобель Менди (76).
15 февраля 2026 • начало в 18:15
Завершен
40’ • Фран Перес
(Андрей Ратиу)
45’ • Оскар Валентин
76’ • Nobel Mendy
(Альваро Гарсия)
Решение о переносе матча в Леганес из Мадрида из-за неудовлетворительного качества поля приняла Ла Лига. Ранее по этой же причине был перенесен на другую дату домашний матч "Райо Вальекано" с "Овьедо".
"Райо Вальекано" прервал трехматчевую серию поражений в Ла Лиге и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Атлетико" с 45 баллами располагается на четвертой позиции.
В следующем туре "Райо Вальекано" 21 февраля в гостях сыграет с "Бетисом", а команда Диего Симеоне в тот же день примет "Эспаньол".