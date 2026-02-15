Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Родиной" во втором товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:06 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/futbol-2074555261.html
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Родиной" во втором товарищеском матче
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Родиной" во втором товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Родиной" во втором товарищеском матче
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с московской "Родиной" во втором товарищеском матче в рамках сборов в турецком Белеке. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T20:06:00+03:00
2026-02-15T20:06:00+03:00
футбол
спорт
михаил игнатов
родина (москва)
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034465363_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_65efbc7b126af0fb38e30071c6e0a64e.jpg
https://ria.ru/20260215/futbol-2074544265.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034465363_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_a98d5cb567658e7dd103aef4778921bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил игнатов, родина (москва), сочи
Футбол, Спорт, Михаил Игнатов, Родина (Москва), Сочи
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Родиной" во втором товарищеском матче

Футболисты "Сочи" сыграли вничью с московской "Родиной" в товарищеском матче

© РИА Новости / Екатерина ЛызловаФутболисты "Сочи"
Футболисты Сочи - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Футболисты "Сочи". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Футболисты "Сочи" сыграли вничью с московской "Родиной" во втором товарищеском матче в рамках сборов в турецком Белеке.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе "Сочи" гол забил Михаил Игнатов (8-я минута). У "Родины" отличился Йорди Рейна (18).
В первой игре, которая состоялась ранее в воскресенье, сочинцы обыграли "Родину" со счетом 3:2.
Футболисты Рубина - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Футболисты "Рубина" обыграли узбекистанский "Пахтакор" в товарищеском матче
Вчера, 18:32
 
ФутболСпортМихаил ИгнатовРодина (Москва)Сочи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    8
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Москва
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Нефтехимик
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Франция
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Уиган Атлетик
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Рома
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Германия
    5
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала