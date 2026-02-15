https://ria.ru/20260215/futbol-2074487125.html
Стало известно, почему Мбаппе не сыграл против "Реал Сосьедад" в Ла Лиге
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе пропустил матч Ла Лиги против клуба "Реал Сосьедад" из-за физического дискомфорта, заявил главный тренер мадридской футбольной... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T10:47:00+03:00
2026-02-15T10:47:00+03:00
2026-02-15T10:58:00+03:00
футбол
спорт
испания
килиан мбаппе
альваро арбелоа
реал мадрид
реал сосьедад
бенфика
испания
спорт, испания, килиан мбаппе, альваро арбелоа, реал мадрид, реал сосьедад, бенфика, лига чемпионов уефа, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Испания, Килиан Мбаппе, Альваро Арбелоа, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Испании по футболу
Арбелоа: Мбаппе пропустил матч с "Реал Сосьедад" из-за физического дискомфорта