Стало известно, почему Мбаппе не сыграл против "Реал Сосьедад" в Ла Лиге
Футбол
Футбол
 
10:47 15.02.2026 (обновлено: 10:58 15.02.2026)
Стало известно, почему Мбаппе не сыграл против "Реал Сосьедад" в Ла Лиге
Стало известно, почему Мбаппе не сыграл против "Реал Сосьедад" в Ла Лиге
Стало известно, почему Мбаппе не сыграл против "Реал Сосьедад" в Ла Лиге
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе пропустил матч Ла Лиги против клуба "Реал Сосьедад" из-за физического дискомфорта, заявил главный тренер мадридской футбольной... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
футбол
спорт
испания
килиан мбаппе
альваро арбелоа
реал мадрид
реал сосьедад
бенфика
испания
Новости
спорт, испания, килиан мбаппе, альваро арбелоа, реал мадрид, реал сосьедад, бенфика, лига чемпионов уефа, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Испания, Килиан Мбаппе, Альваро Арбелоа, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Испании по футболу
Стало известно, почему Мбаппе не сыграл против "Реал Сосьедад" в Ла Лиге

Арбелоа: Мбаппе пропустил матч с "Реал Сосьедад" из-за физического дискомфорта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Килиан Мбаппе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе пропустил матч Ла Лиги против клуба "Реал Сосьедад" из-за физического дискомфорта, заявил главный тренер мадридской футбольной команды Альваро Арбелоа.
В субботу "Реал" обыграл дома "Реал Сосьедад" (4:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Мбаппе провел весь матч в запасе. Ранее сообщалось, что француз пропустил несколько тренировок из-за повреждения.
Чемпионат Испании по футболу
14 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
4 : 1
Реал Сосьедад
05‎’‎ • Gonzalo Garcia
(Трент Александер-Арнолд)
25‎’‎ • Винисиус Жуниор (П)
31‎’‎ • Федерико Вальверде
(Альваро Фернандес)
48‎’‎ • Винисиус Жуниор (П)
21‎’‎ • Микель Ойарсабаль (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Мбаппе испытывает дискомфорт уже довольно давно. Он прилагает огромные усилия каждый раз, когда выходит на поле, и сегодня мы решили не рисковать, учитывая предстоящую во вторник игру. Думаю, он будет доступен", - приводит слова Арбелоа As.
"Реал" 17 февраля сыграет в гостях с португальской "Бенфикой" в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мбаппе в текущем сезоне провел 31 матч во всех турнирах и забил 38 голов.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги благодаря дублю Винисиуса
Вчера, 01:25
 
ФутболСпортИспанияКилиан МбаппеАльваро АрбелоаРеал МадридРеал СосьедадБенфикаЛига чемпионов 2025-2026Чемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
