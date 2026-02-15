Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:16 15.02.2026 (обновлено: 01:24 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/futbol-2074446756.html
"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T01:16:00+03:00
2026-02-15T01:24:00+03:00
футбол
спорт
кертис джонс
мохамед салах
доминик собослаи
брайтон энд хоув альбион
ливерпуль
кристал пэлас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060963250_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_d93d66b85e9ba479816a19769411aa29.jpg
https://ria.ru/20260215/futbol-2074445598.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060963250_0:0:985:738_1920x0_80_0_0_5ad558a49169750a5743dd4bea2c080c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кертис джонс, мохамед салах, доминик собослаи, брайтон энд хоув альбион, ливерпуль, кристал пэлас, кубок англии
Футбол, Спорт, Кертис Джонс, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Брайтон энд Хоув Альбион, Ливерпуль, Кристал Пэлас, Кубок Англии
"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 1/16 финала Кубка Англии

© Соцсети футболистаМохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Соцсети футболиста
Мохамед Салах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Кертис Джонс (42-я минута), Доминик Собослаи (56) и Мохамед Салах (68, с пенальти).
Кубок Англии
14 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Ливерпуль
3 : 0
Брайтон
42‎’‎ • Кертис Джонс
(Милош Керкез)
56‎’‎ • Доминик Собослаи
(Мохамед Салах)
68‎’‎ • Мохамед Салах (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующий соперник "Ливерпуля" определится в результате жеребьевки. Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский "Кристал Пэлас".
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Интер" победил "Ювентус" в дерби Италии в рамках Серии А
01:00
 
ФутболСпортКертис ДжонсМохамед СалахДоминик СобослаиБрайтон энд Хоув АльбионЛиверпульКристал ПэласКубок Англии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала