"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T01:16:00+03:00
2026-02-15T01:16:00+03:00
2026-02-15T01:24:00+03:00
футбол
спорт
кертис джонс
мохамед салах
доминик собослаи
брайтон энд хоув альбион
ливерпуль
кристал пэлас
"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 1/16 финала Кубка Англии