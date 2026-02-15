https://ria.ru/20260215/ayb-2074506007.html
Экс-футболиста "Ливерпуля" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
Экс-футболиста "Ливерпуля" задержали за нападение на человека, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Экс-футболиста "Ливерпуля" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
Выступающий за болгарский "Локомотив" экс-футболист "Ливерпуля" Джордон Айб арестован по подозрению в избиении на человека, сообщает The Sun. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
