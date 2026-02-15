Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболиста "Ливерпуля" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
Футбол
 
13:38 15.02.2026
Экс-футболиста "Ливерпуля" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
Выступающий за болгарский "Локомотив" экс-футболист "Ливерпуля" Джордон Айб арестован по подозрению в избиении на человека, сообщает The Sun. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Бывшего футболиста "Ливерпуля" Айба задержали за нападение на человека

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выступающий за болгарский "Локомотив" экс-футболист "Ливерпуля" Джордон Айб арестован по подозрению в избиении на человека, сообщает The Sun.
Он был арестован 30 января в аэропорту Лутона, когда прилетел из Софии. Отмечается, что предполагаемое нападение произошло 14 декабря.
Айбу 30 лет, он представляет софийский "Локомотив" с ноября. Англичанин также выступал за английские "Уикомб", "Ливерпуль", "Бирмингем", "Дерби Каунти", "Борнмут", "Эбблсфлит", "Хэйс энд Йидинг", "Хангерфорд" и "Ситтинборн", а также турецкий "Аданаспор".
