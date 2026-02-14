Рейтинг@Mail.ru
"Было бы печально закончить на этом": Гуменник раскрыл план после Олимпиады - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
01:49 14.02.2026 (обновлено: 01:57 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/turnir-2074322720.html
"Было бы печально закончить на этом": Гуменник раскрыл план после Олимпиады
"Было бы печально закончить на этом": Гуменник раскрыл план после Олимпиады - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
"Было бы печально закончить на этом": Гуменник раскрыл план после Олимпиады
Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что ему хотелось бы продолжать выступать на международных соревнованиях после Олимпиады. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T01:49:00+03:00
2026-02-14T01:57:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
тамара москвина
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074322210.html
пётр гуменник, тамара москвина, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Тамара Москвина, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
"Было бы печально закончить на этом": Гуменник раскрыл план после Олимпиады

Гуменник: хочется и дальше выступать на международных турнирах после ОИ-2026

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что ему хотелось бы продолжать выступать на международных соревнованиях после Олимпиады.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин набрал по сумме программ 271,21 балла, заняв шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"Тамара Москвина написала, чтобы на тренировке не выдавал все и был спокоен, а после поздравила и сказала, что я молодец. Так что можно и правда считать меня молодцом. Надеюсь, что и в следующем сезоне можно будет выступать на международных соревнованиях, было бы печально после такого старта на всем закончить, хочется продолжать", - сказал Гуменник в интервью Okko.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Гуменник.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде
01:45
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникТамара МосквинаМеждународный союз конькобежцев (ISU)Зимние Олимпийские игры 2026
 
