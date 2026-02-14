"Было бы печально закончить на этом": Гуменник раскрыл план после Олимпиады

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что ему хотелось бы продолжать выступать на международных соревнованиях после Олимпиады.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин набрал по сумме программ 271,21 балла, заняв шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
«
"Тамара Москвина написала, чтобы на тренировке не выдавал все и был спокоен, а после поздравила и сказала, что я молодец. Так что можно и правда считать меня молодцом. Надеюсь, что и в следующем сезоне можно будет выступать на международных соревнованиях, было бы печально после такого старта на всем закончить, хочется продолжать", - сказал Гуменник в интервью Okko.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Гуменник.