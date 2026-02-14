Рейтинг@Mail.ru
Роналду забил в первом матче после бойкота - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:31 14.02.2026 (обновлено: 22:40 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/ronaldu-2074440354.html
Роналду забил в первом матче после бойкота
Роналду забил в первом матче после бойкота - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Роналду забил в первом матче после бойкота
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Фатех" в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T22:31:00+03:00
2026-02-14T22:40:00+03:00
футбол
спорт
криштиану роналду
аль-фатех
аль-наср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262217_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_c644f77e2c4020ae0ec52babfcce1591.jpg
https://ria.ru/20260206/ronaldu-2072814556.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262217_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_197044cfc58291795c112f19aac3018b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, криштиану роналду, аль-фатех, аль-наср
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Аль-Фатех, Аль-Наср
Роналду забил в первом матче после бойкота

Гол Роналду в первой игре после бойкота принес победу "Аль-Насру"

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Аль-Наср" обыграл "Аль-Фатех" в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Аль-Хасе завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Криштиану Роналду (18-я минута) и Айман Яхья (78).
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу
14 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Аль-Фатех
0 : 2
Аль-Наср
18‎’‎ • Криштиану Роналду
(Садио Мане)
78‎’‎ • Айман Яхья
(Кингсли Коман)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Роналду пропустил матчи чемпионата против "Эр-Рияда" (2 февраля) и "Аль-Иттихада" (6 февраля). В СМИ сообщалось, что португалец отказывается выходить на поле из-за недовольства руководством клуба и малого количества инвестиций со стороны государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в сравнении со спонсируемыми им клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли". В понедельник стало известно, что Роналду прекратил бойкот и вернется на поле в игре против "Аль-Фатеха", пропустив при этом встречу плей-офф Второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) против туркменистанского "Аркадага" 11 февраля. В СМИ отмечалось, что одной из причин бойкота также стали задержки с выплатой зарплаты ряду сотрудников саудовского клуба. Руководство погасило все задолженности, после чего португалец согласился продолжить выступление за команду.
"Аль-Наср" (52 очка) занимает второе место в таблице чемпионата, отставая от лидирующего "Аль-Хиляля" на 1 балл. "Аль-Фатех" (24) идет десятым.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче
6 февраля, 22:54
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуАль-ФатехАль-Наср
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала