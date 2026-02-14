Роналду забил в первом матче после бойкота

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Аль-Наср" обыграл "Аль-Фатех" в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Аль-Хасе завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Криштиану Роналду (18-я минута) и Айман Яхья (78).
14 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
18’ • Криштиану Роналду
78’ • Айман Яхья
Роналду пропустил матчи чемпионата против "Эр-Рияда" (2 февраля) и "Аль-Иттихада" (6 февраля). В СМИ сообщалось, что португалец отказывается выходить на поле из-за недовольства руководством клуба и малого количества инвестиций со стороны государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в сравнении со спонсируемыми им клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли". В понедельник стало известно, что Роналду прекратил бойкот и вернется на поле в игре против "Аль-Фатеха", пропустив при этом встречу плей-офф Второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) против туркменистанского "Аркадага" 11 февраля. В СМИ отмечалось, что одной из причин бойкота также стали задержки с выплатой зарплаты ряду сотрудников саудовского клуба. Руководство погасило все задолженности, после чего португалец согласился продолжить выступление за команду.
"Аль-Наср" (52 очка) занимает второе место в таблице чемпионата, отставая от лидирующего "Аль-Хиляля" на 1 балл. "Аль-Фатех" (24) идет десятым.
Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче
6 февраля, 22:54