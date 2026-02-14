Роднина объяснила провал Малинина на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что провальное выступление в произвольной программе фаворита Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина может быть вызвано высокой ответственностью за результат и психологическими проблемами.
В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
«
"Надо разбираться в том, что случилось с Ильей Малининым. Но я думаю, что это все-таки связано с тем, что Олимпийские игры – это очень ответственные соревнования. Видимо, это психология", - сказала Роднина, отвечая на вопрос о причинах провала американского фигуриста.
Малинину 21 год. Ранее спортсмен в составе сборной США стал победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при.
Американского гения хотят сожрать все: в чем уязвимость Малинина
13 февраля, 18:42