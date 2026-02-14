Рейтинг@Mail.ru
Роднина объяснила провал Малинина на Олимпиаде
Фигурное катание
 
17:15 14.02.2026 (обновлено: 18:51 14.02.2026)
Роднина объяснила провал Малинина на Олимпиаде
Роднина объяснила провал Малинина на Олимпиаде
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что провальное выступление в произвольной программе фаворита... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
илья малинин
ирина роднина
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
илья малинин, ирина роднина, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Илья Малинин, Ирина Роднина, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026
Роднина объяснила провал Малинина на Олимпиаде

Роднина объяснила неудачу Малинина на Олимпиаде психологическими проблемами

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что провальное выступление в произвольной программе фаворита Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина может быть вызвано высокой ответственностью за результат и психологическими проблемами.
В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
«
"Надо разбираться в том, что случилось с Ильей Малининым. Но я думаю, что это все-таки связано с тем, что Олимпийские игры – это очень ответственные соревнования. Видимо, это психология", - сказала Роднина, отвечая на вопрос о причинах провала американского фигуриста.
Малинину 21 год. Ранее спортсмен в составе сборной США стал победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при.
Американского гения хотят сожрать все: в чем уязвимость Малинина
13 февраля, 18:42
 
Фигурное катание Илья Малинин Ирина Роднина Михаил Шайдоров Зимние Олимпийские игры 2026
 
