Журова высоко оценила выступление Гуменника на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Фигурное катание
 
14:20 14.02.2026
Журова высоко оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Журова высоко оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник создал яркие образы в произвольной программе и мог бы претендовать на медаль Олимпиады в Италии, но трудно оценить, насколько... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт, россия, италия, казахстан, светлана журова, михаил шайдоров, алексей мишин, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Казахстан, Светлана Журова, Михаил Шайдоров, Алексей Мишин, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Журова высоко оценила выступление Гуменника на Олимпиаде

Журова: Гуменник создал яркие образы на ОИ и мог бы претендовать на медаль

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский фигурист Петр Гуменник создал яркие образы в произвольной программе и мог бы претендовать на медаль Олимпиады в Италии, но трудно оценить, насколько справедливыми были оценки судей, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин в субботу заявил РИА Новости о солидарности с мнением тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза, считающего, что Гуменник при объективном судействе должен был стать призером Игр.
"Выступление Петра оставило очень яркое впечатление, и мне было очень приятно наблюдать за его катанием. В короткой программе его заставили поменять музыку, значительно понервничать, и Петр не смог всего продемонстрировать. А он парень, который любит и умеет создавать образы. Образы, в которые вкладывается не только прыжками и набором элементов, но и хореографией, и прокатом, и передачей эмоций. Это его сильная сторона, но в короткой программе ему не позволили все сделать. А в произвольной он понимал, что ему уже нечего терять, и показал очень хорошую и интересную программу. И я все прочувствовала вместе с ним - и во взглядах, и в движениях. Это было красиво. А правильно судили Петра или нет, вопрос открытый, и ответить на него могут только очень хорошие специалисты", - сказала Журова.
"Мы, зрители, оценили его высоко, потому что многие падали, а он нет. И нам кажется, что это должно быть объективно и для судей. Но, видите, это не всегда так. Многие дрогнули, кроме Пети. Петя не дрогнул, и считаю, что он мог быть на призовом месте. Короткая программа его подкосила, и судьи достаточно строго его оценили и в произвольной. Потому что он точно должен быть выше японцев и на пьедестале. Это наше дилетантское мнение и мнение болельщиков. Кстати, многие болельщики по всему миру, насколько я знаю, по этому поводу негодуют. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам на трибунах в Милане. Они невероятно поддерживали Петра Гуменника, аплодировали ему и кричали "Молодец". Стоял такой шум, что складывалось впечатление, что весь стадион болел за Петю", - добавила собеседница агентства.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Фигурное катание
 
