Журова высоко оценила выступление Гуменника на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский фигурист Петр Гуменник создал яркие образы в произвольной программе и мог бы претендовать на медаль Олимпиады в Италии, но трудно оценить, насколько справедливыми были оценки судей, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин в субботу заявил РИА Новости о солидарности с мнением тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза, считающего, что Гуменник при объективном судействе должен был стать призером Игр.
"Выступление Петра оставило очень яркое впечатление, и мне было очень приятно наблюдать за его катанием. В короткой программе его заставили поменять музыку, значительно понервничать, и Петр не смог всего продемонстрировать. А он парень, который любит и умеет создавать образы. Образы, в которые вкладывается не только прыжками и набором элементов, но и хореографией, и прокатом, и передачей эмоций. Это его сильная сторона, но в короткой программе ему не позволили все сделать. А в произвольной он понимал, что ему уже нечего терять, и показал очень хорошую и интересную программу. И я все прочувствовала вместе с ним - и во взглядах, и в движениях. Это было красиво. А правильно судили Петра или нет, вопрос открытый, и ответить на него могут только очень хорошие специалисты", - сказала Журова.
"Мы, зрители, оценили его высоко, потому что многие падали, а он нет. И нам кажется, что это должно быть объективно и для судей. Но, видите, это не всегда так. Многие дрогнули, кроме Пети. Петя не дрогнул, и считаю, что он мог быть на призовом месте. Короткая программа его подкосила, и судьи достаточно строго его оценили и в произвольной. Потому что он точно должен быть выше японцев и на пьедестале. Это наше дилетантское мнение и мнение болельщиков. Кстати, многие болельщики по всему миру, насколько я знаю, по этому поводу негодуют. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам на трибунах в Милане. Они невероятно поддерживали Петра Гуменника, аплодировали ему и кричали "Молодец". Стоял такой шум, что складывалось впечатление, что весь стадион болел за Петю", - добавила собеседница агентства.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.