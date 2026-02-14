Журова высоко оценила выступление Гуменника на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский фигурист Петр Гуменник создал яркие образы в произвольной программе и мог бы претендовать на медаль Олимпиады в Италии, но трудно оценить, насколько справедливыми были оценки судей, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.