Васильев объяснил провал Малинина на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Фаворит Олимпийских игр двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин оказался под большим прессом психологического давления и не сумел с ним справиться, что и привело к провалу на соревнованиях, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"И порой побеждают те спортсмены, от которых никто ничего выдающегося не ждал. Да и они сами, может быть, от себя этого не ожидали. От них никто не ждет такой дерзости, и на них нет никакого психологического давления. И это зачастую предопределяет результат: спортсмен работает в спокойном режиме, и этого иногда бывает достаточно для хорошего выступления", - добавил собеседник агентства.