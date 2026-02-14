Рейтинг@Mail.ru
Васильев объяснил провал Малинина на Олимпиаде
Фигурное катание
 
10:52 14.02.2026 (обновлено: 11:15 14.02.2026)
Васильев объяснил провал Малинина на Олимпиаде
Васильев объяснил провал Малинина на Олимпиаде
Фаворит Олимпийских игр двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин оказался под большим прессом психологического давления и не сумел с РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт, казахстан, сша, илья малинин, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026, дмитрий васильев
Фигурное катание, Спорт, Казахстан, США, Илья Малинин, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026, Дмитрий Васильев
Васильев объяснил провал Малинина на Олимпиаде

Васильев: Малинин не справился с психологическим давлением на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Фаворит Олимпийских игр двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин оказался под большим прессом психологического давления и не сумел с ним справиться, что и привело к провалу на соревнованиях, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"Часто бывает так, что на Олимпийских играх фавориты как раз и не выигрывают. Потому что от них все ждут только победы, их без конца накручивают, и они сами себя накручивают. И это психологически очень сильно давит на спортсменов. И не только в фигурном катании, но и во всех видах спорта. И Малинина на Олимпийских играх передавили, он не справился с психологическим давлением. Я думаю, что на ближайшем чемпионате мира он выиграет с огромным отрывом", - сказал Васильев.
"И порой побеждают те спортсмены, от которых никто ничего выдающегося не ждал. Да и они сами, может быть, от себя этого не ожидали. От них никто не ждет такой дерзости, и на них нет никакого психологического давления. И это зачастую предопределяет результат: спортсмен работает в спокойном режиме, и этого иногда бывает достаточно для хорошего выступления", - добавил собеседник агентства.
Малинину 21 год. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при.
Фигурное катаниеСпортКазахстанСШАИлья МалининМихаил ШайдоровЗимние Олимпийские игры 2026Дмитрий Васильев
 
