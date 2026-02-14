https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074355475.html
Васильев объяснил провал Малинина на Олимпиаде
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Фаворит Олимпийских игр двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин оказался под большим прессом психологического давления и не сумел с ним справиться, что и привело к провалу на соревнованиях, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В пятницу Малинин
, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров
.
"Часто бывает так, что на Олимпийских играх фавориты как раз и не выигрывают. Потому что от них все ждут только победы, их без конца накручивают, и они сами себя накручивают. И это психологически очень сильно давит на спортсменов. И не только в фигурном катании, но и во всех видах спорта. И Малинина на Олимпийских играх передавили, он не справился с психологическим давлением. Я думаю, что на ближайшем чемпионате мира он выиграет с огромным отрывом", - сказал Васильев
.
"И порой побеждают те спортсмены, от которых никто ничего выдающегося не ждал. Да и они сами, может быть, от себя этого не ожидали. От них никто не ждет такой дерзости, и на них нет никакого психологического давления. И это зачастую предопределяет результат: спортсмен работает в спокойном режиме, и этого иногда бывает достаточно для хорошего выступления", - добавил собеседник агентства.
Малинину 21 год. Ранее он стал в составе сборной США
победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при.