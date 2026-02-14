https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074350255.html
Глава оргкомитета ОИ-2028 выставит на продажу свою компанию, пишет WSJ
Глава оргкомитета ОИ-2028 выставит на продажу свою компанию, пишет WSJ - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Глава оргкомитета ОИ-2028 выставит на продажу свою компанию, пишет WSJ
14.02.2026
лос-анджелес
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман принял решение выставить свою компанию Wasserman Group, специализирующуюся на спортивном маркетинге и управлении талантами, на продажу на фоне его упоминания в недавно рассекреченных правительственных документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на поступившее в её распоряжение письмо.
Вассерман не обвинялся в каких-либо противоправных действиях, но в 2003 году он обменивался электронными письмами с Гислейн Максвелл
, которую впоследствии обвинили в пособничестве Эпштейну
в вербовке и сексуальном насилии над его жертвами. Вассерман заявил, что глубоко сожалеет о переписке с Максвелл, которая, по его словам, состоялась "задолго до того, как стали известны ее ужасные преступления". Однако ряд чиновников Лос-Анджелеса
призвали Вассермана подать в отставку с поста главы оргкомитета.
"Кейси Вассерман выставляет на продажу своё одноименное агентство по талантам и маркетингу. Этот шаг последовал за публикацией двусмысленных электронных писем, которыми он обменивался несколько лет назад с Гислейн Максвелл... Вассерман сообщил сотрудникам, что чувствует, что он стал отвлекающим от работы фирмы фактором, и начал процесс продажи компании", - говорится в сообщении
.
По информации издания, Вассерман заявил, что он сосредоточится на планировании Олимпийских игр 2028 года, а повседневное управление бизнесом возьмёт на себя "давний руководитель" Майк Уоттс. Как рассказали газете источники, оргкомитет Игр ранее на этой неделе единогласно проголосовал за то, чтобы Вассерман остался председателем.
Вассерману 51 год. Он является основателем и генеральным директором компании Wasserman Group, специализирующейся на спортивном маркетинге и управлении талантами. Агентство представляет интересы многих ведущих спортсменов, а также актеров, таких как Адам Сэндлер
и Брэд Питт
.