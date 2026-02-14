Глава оргкомитета ОИ-2028 выставит на продажу свою компанию, пишет WSJ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман принял решение выставить свою компанию Wasserman Group, специализирующуюся на спортивном маркетинге и управлении талантами, на продажу на фоне его упоминания в недавно рассекреченных правительственных документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на поступившее в её распоряжение письмо.